- Me queda claro que Castillo no llega a diciembre. Y si fuese medianamente inteligente, ya se habría asilado en Bolivia, Cuba, Nicaragua, Colombia, México o Venezuela. Acabará pronto en la Diroes con tanta acusación, porque –a diferencia de Vizcarra– no tiene apoyo entre la caviarada, que es la que determina quién va preso en el Perú.

- La ignorancia general sobre la historia peruana es impresionante. Se sigue repitiendo que fuimos “colonia” de España cuando éramos un “virreinato”, una figura político-administrativa completamente distinta. Virreinatos españoles también fueron Nápoles, Cerdeña, Sicilia o Mallorca. Otro de los tantos mitos y errores.

- Murió el ‘Conejo’ Benítez, integrante de una generación de extraordinarios futbolistas peruanos que, pese a triunfar en el exterior, no fueron convocados para las eliminatorias de Chile 62 e Inglaterra 66, donde enfrentamos a rivales (la muy débil Colombia y luego Uruguay/Venezuela, respectivamente) muy superables. No se llamó a Seminario (máximo goleador del fútbol español en 1961), Loayza (crack del Boca y River), Meléndez (Boca), J.J. Joya (Peñarol), Guillermo Delgado (Zaragoza) y el propio Benítez (Boca, Inter y Milán). Gran responsabilidad de los dirigentes y del entonces DT Marcos Calderón. Es que el Perú ha podido ir a varios mundiales más: un inferior Chile nos eliminó en 1973 (culpa de Velasco por vetar al arquero argentino H.H. Ballesteros), 1985 (culpa del arquero Acazuzo, que regaló tres goles en Santiago) y 1997 (culpa de la eterna cobardía peruana, salvo el pundonoroso Maestri, ante el salvajismo condenable de la afición chilena dentro y fuera del estadio. Los chilenos se portaron como unos hooligans). Y esta última debacle ante la modesta Australia no merece comentarios.

- PD: la sobrevalorada antiminera expremier Mirtha Vásquez justifica el secuestro de los periodistas en Cajamarca y le llama “detención”… ¿Volverá mi amiga Leonie Roca del gremio AFIN a elogiar tanto a esta comunista extraviada por Twitter?