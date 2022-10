No es tan descabellada la tesis del historiador comunista Antonio Zapata respecto a que es muy posible que caigamos en un cesarismo después de tanto despelote y descreimiento (ver “El caudillo conservador y autoritario” en LR). Tampoco es que Zapata haya descubierto la pólvora: Polibio ya hace muchos siglos señaló que el hombre providencial le sigue a la oclocracia. Expliquémonos: para Polibio, primero la monarquía degenera en tiranía. A esta depravación le sucede la aristocracia, que decae en oligarquía, que su vez es reemplazada por la democracia, que luego se pervierte de ser el gobierno de los ciudadanos al gobierno de la chusma (oclocracia). Y más oclocracia no podemos tener en el Perú hoy. Tampoco esto es nuevo en nuestra historia, que ha tenido varios “hombres fuertes” que han impuesto el orden después de un desorden y crisis colosales (Castilla, Cáceres, Odría, Fujimori). Ya Enrique Bernales hablaba de “anomia” terminal en el Perú de los 80s.

Sobre la predicción de Zapata, coincido en que, de darse ésta, el “hombre providencial” sería autoritario en lo político y conservador en lo valórico, pues tanto la mano dura (contra el crimen, el desorden la corrupción) como el rechazo a los postulados caviares “woke” (feminismo extremo, activismo gay y trans agobiante, obsesión con el aborto, cambios en el idioma) son populares en el Perú. Pero discrepo en el análisis marxistoide de Zapata: no creo que la economía de mercado haya engendrado la informalidad. Con Max Weber y no con Marx, creo que eso es cultural y de mentalidad. También me parece ridícula su definición de lo que es “caviar”, mezclando a la derecha liberal con los “cojudignos”. ¡Y si alguien no es tolerante ese es precisamente un caviar, que considera unos salvajes a los que no piensan como ellos! Zapata delira cuando califica al Partido Morado como “centroderecha” (¿?) y a la izquierda mendocista, esa sirvienta de Castillo, como “democrática”. Y Zapata, tu caudillo vendrá por culpa de la izquierda. Como siempre.