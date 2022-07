-¡Qué tal poder tiene la caviarada en el aparato judicial para detener todo aquello que va en contra de sus intereses! Casi frustran la elección del nuevo TC, están obstaculizando como pueden la designación del nuevo defensor del Pueblo y están por tirarse abajo la ley contra la Sunedu.

Después me dicen que soy un exagerado, que no puedo vivir sin mentar la palabra ‘caviar’. Es que son una realidad, una red muy poderosa que tiene un poder político muy superior al que sacan en votos, además de controlar la cultura.

Por ejemplo, está clarísimo que lograron infiltrarle a Mariano González como caballo de Troya en el Gobierno para tirarse abajo a Castillo y para reemplazarlo por Dina Boluarte, a la que han cooptado. Ya me extrañaba, y lo puse aquí, que González acepte ser ministro de una administración tan deteriorada y desastrosa.

Inmediatamente González convocó a policías que ya habían servido a la caviarada y a Vizcarra para detener a sus rivales. ¿O ya no se acuerdan cómo la Diviac fue la Policía política de esa época? ¿O cuando fueron al Congreso y se portaron súper malcriados con los parlamentarios, hasta sacándose la camisa?

Otra cosa es que nuestra prensa peque de ingenua y les ponga como héroes. Me parece buenísimo que Castillo salga por este incidente con González, pero no me chupo el dedo de quiénes están detrás: los caviares. En eso, Guido Bellido tiene razón.

-Va a ser un suicidio de la oposición si lanzan dos listas por separado (Camones y Echaíz) para presidir al Congreso. Eso podría hasta ocasionar que el oficialismo termine ganando esa elección y sería una catástrofe.

Es que César Acuña es una desgracia. Ha hecho mucho daño al país tanto en lo político, como en lo académico: pésimas universidades y plagios, por más que se haya querido limpiar con Beatriz Merino, AAR y Paco Miró Quesada presentes en directorios o rectorados en la Universidad César Vallejo. Y ahora el hermano terminó en la bancada mendocista…