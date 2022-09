-¿Quién está financiando la larga gira sureña de Antauro, los hoteles, la comida, la parafernalia, el transporte, los estrados, los parlantes, la movilización de reservistas, ese nuevo periódico en Lima, etc.? Eso cuesta dinero y Antauro no tiene dónde caerse muerto. No digo que esté gastando muchos millones, pero sí una buena platita. Me extraña que el IDL no investigue eso. A ver si algún coleguita le pregunta o indaga.

PD.: Oremos todos por la salud de Verónika Mendoza, víctima de una extraña dolencia que le ha significado quedarse muda y con miedo a exponerse a los demás. Hay otras más en la izquierda con la misma dolencia, como Indira Huilca y Marisa Glave, pero con otras intensidades: en ellas, más que no poder hablar, lo que hacen es referirse a cualquier otro tema que no sea el descalabro de Castillo y la complicidad de la izquierda con este.