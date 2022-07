Derrama presidencial

Pedro Castillo no tardó ni un año después de haber asumido la Presidencia de la República para intentar asestarle un golpe liquidador al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el gremio de profesores de mayor importancia en el país. Una entidad a la que el mandatario lleva años enfrentando desde una trinchera sindical asociada al extremo más siniestro del espectro ideológico: el Conare-Sute-Movadef.

En los primeros días de su gestión, legalizó apresuradamente, en el Ministerio de Trabajo, a su sindicato, la Fenatep, que era la nueva cara del Conare prosenderista, integrado por un grupo de maestros provenientes de esa facción radical, minoritaria, del magisterio. Ese fue el primer paso.

A través de sus congresistas del Bloque Magisterial, había presentado ya un sinnúmero de proyectos de ley para intervenir la Derrama Magisterial (DM), quitarle la administración al Sutep y poder disponer de los miles de millones de soles que esta institución maneja. Y al no lograr su cometido desde el Congreso, el último fin de semana optó por la vía rápida, publicando un decreto supremo que apunta a lo mismo que esas infructuosas y torpes estratagemas parlamentarias.

La DM, como ya lo han explicado sus autoridades y expertos, es una institución crediticia de derecho privado, en la que tienen sus aportes casi el 100% de docentes de la educación, supervisada por la SBS y con rendimientos de hasta 8% de interés anual, según indican. ¿Por qué quebrar lo que viene funcionando bien?

La decisión de entrar a manejar todos los activos y recursos de la DM es esencialmente política, sí, pero además de quién sabe qué otros propósitos subalternos: recordemos que la avidez por el dinero ajeno mostrada por el entorno inmediato de Castillo –cuyos más preclaros integrantes, a menos de un año de Gobierno, son ya prófugos de la justicia– es manifiesta y casi grosera.

El arbitrario e intervencionista decreto transmite un mal mensaje no solo al sistema financiero nacional e internacional, sino a la ciudadanía y especialmente a los maestros, que son, en últimas, los dueños de esos fondos. Si no se logra revertir o anular esta disposición de inocultable raigambre totalitaria y confiscatoria, a no dudarlo, la institucionalidad democrática del país continuará siendo socavada a punta de decretos.