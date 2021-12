[Opinión] Aldo Mariátegui: Mohme y el eterno doble rasero caviar

El pérfido Mohme no cambia: en su afán de defender a Castillo, La República le dedicó este jueves pasado toda una portada a la fiscal Córdova, aquella que investiga las andanzas petroleras de nuestro “Sombrero Luminoso”. Y claro, ya toda la izquierda prendió el ventilador con ese argumento de que anteriormente esta fiscal se manifestó duramente en contra de Castillo. La estrategia es la de siempre: Mohme tira el pistoletazo inicial y la jauría rojicaviar se abalanza.

Si bien es cierto que no es para nada lo óptimo que alguien que te investiga tenga previamente una pésima opinión sobre ti y lo pertinente es que se inhiba, subleva sobremanera el eterno doble rasero de la izquierda caviar y marxista. ¿O me van a decir que el fiscal Pérez no es un antikeikeista virulento? ¿Acaso el otrora fiscal Avelino Guillén no detestaba públicamente al viejo Fujimori, tal como el también otrora procurador Ronald Gamarra? ¿El juez César San Martín es acaso un dechado de neutralidad? Hasta en carne propia experimenté la revancha de CSM por revelar sus e-mails con los abogados españoles (y seguramente pasarán varios siglos antes que el Poder Judicial acate lo dispuesto por el TC tras mi victoria en ese máximo órgano de justicia y anulen ese fallo).

No, no me vengan los principales propagadores del odio en el Perú a hacerse ahora los exquisitos. No me venga Mohme a hacerse la pastorcita indignada, que precisamente por gente que revienta de odio político y que es espolique del oficialismo como él es que no todos los peruanos son iguales ante la ley, el Estado y la ética: Para el caviar, todo. Para el resto, la ley. Además, la jugada está clara: se quieren bajar a esta fiscal para que sea reemplazada por alguien que le siga el juego a la izquierda y la caviarada, a fin de que Castillo salga ileso de este escándalo, que puede serle terminal.