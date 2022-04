Arrinconado por las revueltas y paros que se vienen encadenando en diferentes regiones del país contra el desgobierno, el alza de precios y la designación de sujetos impresentables en importantes cargos públicos, el presidente Pedro Castillo ha optado por subirse a la ola de indignación por el execrable crimen cometido contra una menor en el norte del país.

Así, paseando su indignación por anga y manga, lanzando encendidas peroratas sobre el tema, posando con las víctimas y ofreciéndoles el consabido “todo el apoyo”, intenta distraer la atención de los problemas que agobian a los peruanos.

Y por si no fuera suficiente, al estilo Martín Vizcarra, le tira de taquito la responsabilidad al Congreso, presionándolo públicamente para que apruebe cuanto antes el efectista proyecto de ley que, según ha proclamado, presentará en los próximos días. Obviamente no escuchará ninguna de las opiniones de los médicos, psicólogos, constitucionalistas y otros expertos que señalan que la castración química que tanto pregona no detendrá en lo más mínimo los abusos sexuales contra menores, que en el Perú son casi un mal endémico.

No lo hará porque está convencido de que plegándose al masivo rechazo que suelen suscitar crímenes tan horrendos como este –que, por otro lado, se prestan perfectamente para hacer alarde de una moralina tan estéril como hueca, pero de innegable arraigo popular– se ganará aplausos inmediatos y, si tiene suerte, hasta algún saltito le permite dar en las encuestas.

Tremendamente equivocado, pues. Cualquier beneficio fáctico, cualquier “baño de pueblo” que por unos días le pueda reportar el hecho de sumarse y hasta intentar ponerse a la cabeza de la horda linchadora, se desvanecerá antes de lo que calcula. En estos momentos los contenciosos sociales que día a día aumentan de volumen en distintos rincones del territorio nacional, sin que el gobierno atine a darles una salida clara, están convirtiendo al país en un polvorín.

De modo que si el presidente pretende entretenerse jugando al moralista escandalizado con la intención de, como se dice, “ganarse alguito”, gorrear algunas palmas espontáneas, que recuerde que los problemas del Perú lo siguen esperando a la vuelta de la esquina.