[Opinión] Yesenia Álvarez: Los lodos de la corrupción de la izquierda.

En la escala del Índice de Percepción de Corrupción 2020, 100 significa un nivel muy limpio y 0 un nivel muy corrupto. Según este, el Perú tiene 38 puntos y se ubica dentro de los dos tercios de países que tienen una puntuación inferior a 50. Es decir, está más cerca de los lodos de la corrupción.

En la Encuesta Nacional 2020 del Proyecto Bicentenario, el 70% señala que el principal problema de los últimos 50 años es la corrupción. Según el INEI, a marzo de 2020 la corrupción fue percibida como el principal problema para el país con un 60.6%. Y de acuerdo con un informe de Proética y el IEP de 2019, la corrupción posee elevados niveles de tolerancia media, esto es un 68%. Por ejemplo, un 70% tolera medianamente dar bienes o pagar una propina para que le perdonen una multa o pagar para agilizar un trámite o servicio público.

Es decir, sabemos que tenemos un problema, y sabemos que se mantiene porque hay tolerancia con ese problema. Que el Ministerio Público haya encontrado 20,000 dólares en un baño del Palacio presidencial nos muestra que este gobierno convive sin reparos en los lodos de la corrupción.

Varias veces, el presidente Castillo ha dicho que “jamás lo van a ver enlodado en actos de corrupción” y repite que “va a trabajar sin robar ni un centavo al pueblo”. Un discurso vacío, ya que todos sabemos que no tuvo ningún escrúpulo para postular con un partido liderado por un sentenciado por corrupción y que no le mueve ninguna fibra de indignación que el partido con el que ganó la elección sea investigado como organización criminal. Así que su lucha contra la corrupción es solo una declamación retórica y demagógica en la plaza.

Preocupa, por tanto, que ante el inédito escándalo de vergüenza internacional, el presidente, una vez más, no rinda cuentas, y que sus manipuladores políticos salgan a justificarlo o a compararlo con otros gobiernos. Parece que si eres de izquierda y hay hallazgos de corrupción, no indigna tanto. No es casualidad que quienes minimizan la corrupción que rodea a este gobierno sean los mismos que no entienden o se hacen los que no entienden lo que significa la incapacidad moral. Así de graves estamos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Bancadas presentan MOCIÓN DE VACANCIA contra PEDRO CASTILLO por incapacidad moral