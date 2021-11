Una de las falacias ignorantes de la izquierda es aquella de que “la derecha ha gobernado 200 años” para enumerar acusaciones. Lo que más llama la atención no es que eso lo repitan ignorantes siderales como Castillo, Sigrid Bazán, Verónika Mendoza o Guido Bellido, sino académicos. Veamos; en el Perú no existe izquierda orgánica sino a partir de 1930, más o menos (APRA y PCP). Mal se podría hablar de “derecha” antes, si simplemente no había alternativa a ella: lo que hubo fue una pugna entre civiles y militares o entre caudillos. Y habría que descontar a Sánchez Cerro y los breves gobernantes de ese periodo de caos y guerra civil (3 años).

Entonces quitemos 112 años (1821-1933) y nos quedan 88 años de supuesta “derecha”. De allí hay que descontar los 25 años de los gobiernos caviares o izquierdistas de Bustamante, Velasco, Morales, Alan 1 y Humala, más los dos años de los caviares Vizcarra y Sagasti. Quedan 61 años de supuestos gobiernos de derecha...

Pero eso engaña: el primer gobierno de Prado (6 años) practicó una política económica digna de Francke y Campodónico: fue proteccionista, controló el dólar, puso impuestos a las “sobreganancias”, subió impuestos, manipuló precios y fue un dirigista industrial. Fuera entonces Prado I y nos quedan 55 años de supuesta derecha. Pero allí tenemos que restarle los casi 11 años de los dos belaundismos, pues FBT representó a la centroizquierda en su primer gobierno (hasta los rojos votaron por él) e hizo una política económica desarrollista, no liberal. Y el segundo belaundismo mantuvo casi igual al modelo económico estatista dejado por Velasco.

En realidad, solo hemos tenido gobiernos propiamente de derecha con Benavides (6 años), Odria (8 años), el segundo pradismo (6 años), el año de la junta Pérez Godoy-Lindley, Fujimori (10 años), Toledo (5 años), García II (5 años) y PPK (año y medio). O sea, unos 42 años. ¡Y fueron los de más progreso!

