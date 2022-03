- Es muy raro ese anuncio grabado, público y anticipado de Bruno Pacheco, ofreciéndose de “colaborador” con la justicia. Vamos a ver qué suelta, que estos son tan mañosos que fácilmente puede tratarse de una artimaña para favorecer a Castillo. Veremos.

-Todo indica que Castillo le quiere ganar el vivo al Congreso con esa presentación que ha pedido en el hemiciclo. ¿Qué carta tendrá escondida? ¿Qué le habrá aconsejado “el Gallo” (embajador cubano) a Perú Libre para Castillo?

-La semana que pasó se consolidó la captura definitiva de la PUCP por parte de los caviares con la decisión del peronista Bergoglio (Francisco I) de nombrar como “canciller” de esa universidad a un clérigo tan izquierdista como el cardenal Pedro Barreto. Ese puesto ahora es más simbólico que efectivo, pero la señal es clarísima: la Iglesia no solo otrora abdicó de la herencia de Riva Agüero que por testamento les correspondía administrar, sino que ahora ideológicamente sanciona una enseñanza totalitariamente caviar y anida definitivamente a una “argolla” académica, que precisamente no simpatiza con los postulados católicos tradicionales (yo tampoco, pero desde la otra orilla). Solo les advierto a los padres no-caviares que no se lamenten después de que sus hijos les resulten unos “progres” insoportables si les pagan la (muy cara para lo que es) educación allí, que el lavado de cerebro caviar es muy eficiente.

-Según Ipsos, un 31% estaría definitivamente en contra de una vacancia y un 43% opina que Castillo debería gobernar hasta el 2026. O sea, estos le perdonan todo a tamaño inepto que apesta a corrupto y no les importa que siga (mal) dirigiendo al país. Entiendo a los rojos (y muchos caviares), que no quieren elecciones para no soltar la teta o gane la derecha. Pero el resto… ¿Son tan desinformados? ¿Se identifican con un tipo así? ¿Es por dar la contra? ¿Porque saben que le jode al resto de peruanos que ellos no quieren? ¿No tienen autoestima? ¿Son tan poca cosa?