Obviamente no las publicadas en El Peruano, sino las de Murphy. La primera dice “si algo puede salir mal, saldrá mal”. De ahí derivan otras que se cumplen aquí y en países como el nuestro. ¿No lo cree? Veamos.

1) “Las cosas pasan por algo”. Mire detenidamente la galería de 18 candidatos presidenciales 2021. ¿Votaría con ánimo por uno, quizá dos? La única candidatura que podía perder frente al elegido perdió. Y ahí está, segura de que en la octava (2050) será elegida.

2) “La causa principal de los problemas son las soluciones anteriores”. No olvidemos al “Congreso de los Siglos”. En solo un año aprobó más leyes estúpidas que los otros en 200. Y el actual tiene imaginación, pero no convicción. Por ello no está ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Aporta su cuota de fronterizos legales y descarado populismo y compadrazgo, pero fiscalizar es mucha “carga laboral”.

3) “Si los hechos no se ajustan a la teoría, descártelos”. Vallejo dijo: “Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal”. Es un hecho. Será remediado con agua arracimada por quien “viene de la chacra y recorrerá las postas conmigo” (el presidente).

4) “No puedes hacer un agujero donde ya hay uno”. Solo 20% de los trabajos son formales. La formalidad es la empresa y explota a los trabajadores formales. El ministerio de destrucción del empleo tiene 19 proyectos para liquidarlos. Solución: para salir de un foso, hay que seguir cavando. El “partido del pueblo” sí puede.

5) “La suciedad ni se crea ni se destruye; solo se desplaza”. Y cómo. Partidos políticos creados por convicción, no como estos hechos por inversión, se tornan irreconocibles para sus fundadores y la sociedad. Y de la manita se expanden rápido a todo lugar y sector. Ya los males del “centralismo” son de todos. No llamemos “democratizada” a la metástasis de suciedad.

6) “La confusión gobierna en todos los ámbitos”. ¿Son necesarios los ejemplos? Es el aire que respiramos, y cuando no necesitemos mascarillas COVID, quizá debamos usar máscaras antigases. ¿Conoce, desorientado lector, uno o dos ámbitos públicos donde las cosas sean comprensibles?

7) “La experiencia solo se consigue cuando ya no hace falta”. El gobierno no tuvo curso de inducción. Por ello, en vez de gobernar, que hace milenios es buscar el bien común, está aprendiendo. Su método es “ensayo y error”, pero los errores no se corrigen, sino que se agravan. Se aprende de los ejemplos. Seguir proyectos políticos catastróficamente fracasados y nombrar autoridades sin perfiles básicos pero con prontuarios y voraces apetitos solo lleva a más fracaso.

8) “La corrupción del gobierno se conjuga siempre en pasado”. La cereza del pastel. El “gobierno del pueblo” ya decidió que todo lo hecho antes está mal. Especialmente la corrupción; y por ello proclama a gritos que la combate decididamente. Todo lo que se ve, se prueba y escandaliza, es inventado por “grupos de poder que no aceptan la derrota”. Pero ya viene la OEA y se acaba la corrupción. Y, en medio de esa feroz batalla purificadora, en vez de apoyar al presidente, el pueblo le sigue reclamando que diga con quiénes se reunía.

9) Mala suerte, hay muchas otras leyes.