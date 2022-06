Donald Trump lanzó su campaña presidencial en junio del 2015. En su primer discurso, escandalizó a millones opinando que los mexicanos “traen drogas, (…) crimen. Son violadores”. Analistas, expertos y periodistas mostraron su repudio y anticiparon que ese sería el inicio del fin de la carrera política de Trump. Debut y despedida.

Meses después, mientras el magnate seguía ganando popularidad, volvió a generar el peor tipo de cobertura al burlarse de un periodista con discapacidad física. La afrenta generó una nueva ola de rechazo, columnas, opinólogos y renovadas promesas de que esto, ahora sí, marcaría el final del candidato.

A las semanas, salió un audio donde confesaba, abiertamente, que podía acosar sexualmente a mujeres por ser una celebridad (el infame “grab them by the pu**y”). El ciclo se repitió: escándalo, irritación, predicciones de un fin que no llega, esperar a un nuevo escándalo.

Trump fue un maestro en controlar a los medios y demostró que la mejor manera de tapar un escándalo es con uno más grande. Pues ante un tsunami de incidentes, la prensa no puede profundizar y darle contexto a cada uno. Además, la población se vuelve más cínica y pierde su capacidad de indignación.

Aunque Pedro Castillo no tiene ni un ápice del ingenio mediático de Trump, ha encontrado en su inmensa incapacidad y recatafila de faltas una precaria protección. Por un lado (como escribí hace algunas semanas), el Congreso lo está blindando porque su incompetencia es el escudo perfecto para atender sus propios intereses. También es fácil jugar el papel de víctima, pues la prensa no deja de atacarlo (justificadamente).

Normalmente, hay que evaluar a las figuras históricas con cierta distancia para evitar sesgos de inmediatez. Pero a menos de un año de su presidencia, ya es, dolorosamente, obvio que Castillo está generando un daño sin precedentes a nuestra democracia y a la lucha contra la corrupción. Considerando los últimos años de política en Perú, este hecho nos debería escandalizar.