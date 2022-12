[Opinión] Carlos Basombrío: “Nos hemos librado de un gran problema”

Hay un motivo importante de celebración pero también de reflexión. Celebración porque uno de los personajes que había envilecido más la política ha sido Pedro Castillo, que nunca estuvo preparado para gobernar, que nunca pensó en gobernar sino en enriquecerse.

Dirigió el gobierno más mediocre de nuestra historia, redujo la capacidad de gestión –que ya era baja– a casi nada, que fue degradando las instituciones y todo lo que tocaba, que acosó a la Fiscalía y que estaba con acusaciones de corrupción gravísimas que lo van a llevar a la cárcel por mucho tiempo.

Estoy contento porque nos ayudó la torpeza de Castillo. No sé de dónde se le ocurrió que había los votos para la vacancia, no sé de dónde se le ocurrió que las Fuerzas Armadas iban a apoyar una democracia ridícula; este será recordado como uno de los golpes más ridículos, es un personaje político de quinta categoría, su principal objetivo era robar. Nos hemos librado de un gran problema.

La presidenta Dina Boluarte tiene un desafío enorme, gobernar razonablemente bien. Nadie espera más que eso. Que no ponga gente incompetente en los ministerios, no es difícil no hacer lo que hizo Castillo.

Considero que debe haber elecciones generales pronto, pero si la población no genera una movilización importante, no se puede pretender que haya elecciones.

No basta estar a favor de algo; hay que jugársela por las cosas con las que uno está a favor.

Pero no veo esa capacidad de movilización ni a favor de Pedro Castillo ni en su contra, y a mí eso me deprime porque, cuando había cosas horrendas que hacía Castillo, deberíamos haber hecho más como peruanos para deshacernos de él. Hay que reflexionar sobre la suerte que hemos tenido por este desenlace.