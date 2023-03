Si nos atenemos –y le creemos al 100%, porque después de esa primera vuelta del 2021 ya es difícil creer en los sondeos peruanos– a esta última encuesta de CPI, el peruano promedio está aún más confundido, atontado y desorientado de lo que yo ya calculaba. ¿Pueden de verdad creer que una nueva Constitución va a solucionar los problemas? ¿Saben cómo se va a paralizar el país hasta que no esté listo su marco legal más importante? ¿El 99% de ellos ha leído la Constitución actual y saben qué quieren que cambie? ¿Tienen idea del impacto en la inversión que supondrá eliminar el rol subsidiario del Estado o la fuerza de los contratos-ley? ¿Y quién la va a redactar? ¿Gente como José Luna, Margot Palacios, Tania Ramírez, el comepollo, la robacable, el hermano de Cerrón, los extraterrestres del Frepap, etcétera (porque ya no existen los Ramírez del Villar, Chirinos Soto, Valle Riestra, etcétera… Y dudo mucho que letrados de peso postulen o que sean elegidos)? Si en Chile hicieron un mamarracho que al final tuvo que ser rechazado, no quiero imaginar el engendro que pariría una asamblea constituyente integrada mayoritariamente por personajes como los que han pululado en nuestros últimos congresos. También se oponen abrumadoramente a la reelección de congresistas, cuando muy pocos son reelectos y más bien los mejores son los que han tenido experiencia parlamentaria previa (de los beneficios de resucitar la bicameralidad todavía no ando muy convencido). Y que el 62% apruebe estos berrinches absurdos que llaman “protestas” es patético. ¿Acaso no se percatan del daño inmenso que están haciendo a sus bolsillos? ¿De verdad algunos extrañan a un corrupto inútil y fronterizo como Castillo? Y la parte de los posibles candidatos presidenciales muestra una cancha muy vacía y un sur que va a votar un Godzilla. No descarto incluso que entremos a un proceso de separatismo acelerado de Puno (o de todo el sur) si es que allá votan por candidatos presidenciales y congresales ultrarradicales.