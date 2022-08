-”A enemigo que huye, dale puente de plata”, reza un sabio refrán. Por eso, qué pena que el Congreso no autorizó que Castillo viaje a Colombia para la asunción del rojo Petro, porque muy posiblemente el semianalfabeto corrupto habría pedido asilo a ese gobierno izquierdista (siguiendo los pasos de Haya y de Alan 1 con el cobijo colombiano, aunque el saliente presidente Duque no quiso dárselo a Alan 2 a pesar de una gran amistad familiar) y así ya habríamos salido de este, además de evitarnos una vez más la vergüenza por los papelones internacionales que suele protagonizar por su escasa preparación. Claro, me dirán que el problema entonces habría sido que asumiría el poder la no menos incapaz Dina Boluarte, presumiblemente acompañada por la caviarada (y eso si es que Castillo tuviese la inteligencia de pedir asilo y evitarse así la prisión inexorable y larga que en el Perú le espera en algún momento). Pero Boluarte no duraría una semana porque tiene también un serio impedimento al haber hecho gestiones privadas siendo presidenta, haber sido cajera de unos dineros raros de Cerrón, y no tener más que el apoyo congresal del acuñismo, las caviares Flor Pablo, Susel Paredes y poco más. Ni la derecha ni la izquierda la quieren.

-La argolla caviar se ha apoderado hace años de gran parte del Estado, y sus ONG, consultores, etc., son unos parásitos con nuestros impuestos, son unos presupuestívoros que viven de la ubre estatal con puestos públicos o con trabajos idiotas que se inventan. Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich acaban de firmar el Decreto Supremo 010-2022-MIMP, en el que disponen que será obligatoria la capacitación en “enfoque de género” para toda la administración pública.

Aparte de que lavar cerebros con esa tontera ideologizada es un despilfarro… ¿quiénes “capacitarán”? Pues, las ONG feministas de la ministra y de sus demás amiguitos caviares. Se crean y aseguran así trabajo fijo por un buen tiempo a costa del contribuyente. ¡Caviares sinvergüenzas y parásitos!