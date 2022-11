-Tal como lo advertí ayer, al Congreso no le ha quedado otro camino que intentar una nueva moción de vacancia de Castillo si es que no quieren ser cerrados antes por éste. Aquí pierde quien parpadea y hay que rezar para que ya hayan los más de 87 votos necesarios, como asegura su actual promotor Málaga. En principio, esos votos ya deberían haberse conseguido por una mera cuestión de supervivencia, pero uno nunca lo sabe con nuestros congresistas, pues fácilmente les compran o les chantajean con algo. Dada la premura de tiempo y las ganas de quedarse de muchos en sus bien remuneradas curules, es muy posible que terminen resignándose a colocar a Dina Boluarte en el poder, para beneplácito de la caviarada. Es que el proceso para inhabilitarla está aún muy verde y vacar va Castillo corre contra el reloj. También corresponde procesar una acusación constitucional contra los ministros que ilegalmente han apoyado esa disparatada moción de confianza y destituirles, empezando por el legicida de Landa. De otro lado, han resultado alentadoras esas declaraciones ayer de un exalto mando de la FAP a Expreso, donde éste asegura que las FF.AA. no tolerarán una aventura golpista de Castillo (como si apadrinaron la hecha por Vizcarra).

- Esos que han rellenado la reciente encuesta de Apoyo sobre el poder están en Júpiter 17. Que Mohme no figure entre los 30 más poderosos demuestra que no tienen idea de quien pesa de verdad en el Perú (y Mohme debió encabezar, por lejos, la lista de los más poderosos en prensa escrita). Ayer nuevamente LR y el IDL demostraron que mandan como quieren en este “país”, pues su pata César San Martín (CSM) y sus acólitos dispusieron que el caso de los seudohéroes Inti y Bryan pase a la corte que la caviarada deseaba. ¡CSM no les iba a fallar!

-Sería justo que Indecopi multe a Latina con esos 3 millones de soles por publicitar que son el “Canal del Mundial” y no pasar todos los partidos para nuestro sufrido pueblo. ¡No todo el Perú tiene Direct TV!