[Opinión] Aldo Mariátegui: Un muelle abandonado...

Leo con vergüenza ajena que una comisión del Congreso visitó recientemente el muelle peruano que tenemos en Arica por el Tratado de Ancón (1929) y que lo haya encontrado en un estado lamentable. En el diario Correo, hace muchas lunas, hicimos una campaña para que nuestro Estado le preste atención y ponga en condiciones envidiables a este muelle (y al ferrocarril Tacna-Arica) costase lo que costase, porque eso ya es una cuestión de dignidad nacional.

No soy para nada un patriotero –es más, sigo muy, muy embroncado con mis compatriotas por haber elegido a Castillo. ¡Se pasaron de estúpidos!–, pero esa guerra nos costó mucha sangre y destrozos, Tacna volvió al país después de 50 años y a los chilenos recién les dio la gana de cumplir todas las cláusulas del Tratado de Ancón hace muy poco tiempo atrás como para dejar abandonado algo tan simbólico. Ya sé que los peruanos nos queremos muy poco a nosotros mismos (y también que no nos queremos entre nosotros), pero hay cosas que no podemos abandonar.

En cuanto al terreno de El Chinchorro, ya es absurdo que Perú lo siga teniendo sin uso y complicando la vida urbana de la ciudad de Arica. Deberíamos vendérselo a los chilenos (que prepotentemente hicieron una carretera que pasa por una parte del Chinchorro) o que nos edifiquen a cambio un hospital –o algo así de útil– en Tacna. Pero tener a El Chinchorro tirado 100 años más como tierra baldía es una tontería.

-Vaya que por fin alguien en el Congreso me hace caso y se va a plantear rebajar el número de votos necesario para vacar a un presidente de 87 a 78. Este número se basa en una simple norma interna parlamentaria y en una exhortación del TC. Ya de una vez acabemos con esta pesadilla y vayamos a elecciones generales.

-¿Castillo no se percata que va a ir preso en cuanto deje el poder? ¿Es tan necio? De verdad, me sorprende que hasta ahora no haya pedido asilo o haya fugado a algún país amigo suyo (Bolivia, Venezuela, México o Cuba).