¡Estos países latinoamericanos nunca me decepcionan en su mediocridad gigantesca! En Colombia tenían que quedar los dos peores en la segunda vuelta, un chavista contra un populista ramplón. Y atrás tenían que quedar los dos mejores candidatos (Fico y Fajardo).

Tienen metidos a dos millones de refugiados venezolanos que huyen de un infierno chavista y votan por un chavista… ¿Qué puedo decir de eso, más que tildar de “electarado” (y con el mayor desprecio) a esos ocho millones de encefalogramas planos que votaron por Petro? Es que desde Chile que ya tiré la toalla con Latinoamérica. Chile era el mejor de la clase, se había esforzado por décadas, había progresado tanto que ya se acercaba a ser Primer Mundo y de un momento a otro destrozan todo lo andado.

Es que esta zona del mundo no tiene remedio. No saldrá nunca de exportar básicamente materias primas, mano de obra muy barata para servicios poco cualificados (de atención, doméstico, limpieza, construcción, sexuales, restauración, etc.), futbolistas (y algunos otros deportistas), cocineros, algún artista y poco más al Primer Mundo, con algunas excepciones.

Me dirán que es un consuelo para el Perú que también en los vecinos y supuestamente más avanzados Chile y Colombia voten tan mal como Perú, por rojos que van a destrozar todo, pero igual es descorazonador constatar una vez más que el área no pasará de ser nunca nada más que un conjunto de paisitos periféricos de Occidente, perdidos en el mapa e irrelevantes.

Es cierto que Brasil y México –por tamaño, demografía e industrialización– pesarán siempre muchísimo más que el resto de países latinoamericanos, que no pasarán de ser una segundilla (porque Argentina ya ha perdido el tren hace rato). Como me decía un gringo, si California fuera mexicana, estarían ahora en Silicon Valley haciendo tacos y no chips, software, robótica o inteligencia artificial. Es que votar por Castillo, Petro, los peronistas, AMLO, Boric…