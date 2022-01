Las últimas dos entrevistas al presidente Castillo (la de César Hildebrandt y Fernando del Rincón) confirman que no tiene claridad sobre el rumbo que busca darle al país y que, en estos seis meses, no ha logrado empoderarse en el cargo ni desprenderse de su visión sindicalista y localista de la política (antes que nacional).

Esto no tendría por qué ser catastrófico per se; el problema es que no se ha suplido esa impericia presidencial con un equipo solvente, moral y profesionalmente, que pueda asumir las riendas del país.

Y aunque el presidente dice estar dispuesto a convocar a profesionales capacitados para que lo ayuden a gobernar y a encauzar su gestión, pareciera que muy pocas personas solventes están dispuestas a acercarse a un gobierno que viene socavando la institucionalidad con su política de amiguismo y compadrazgo, que transa con la informalidad (en el transporte, la educación y la minería), que tiene graves denuncias de corrupción y que, en general, tiene abundantes pasivos. Muy pocas personas parecen estar dispuestas a colaborar con un gobierno que viene perdiendo legitimidad a raudales (tiene 60% de desaprobación, según la última encuesta de Ipsos).

Ante los cuestionamientos de sus entrevistadores, el presidente no encontró mejor subterfugio que tratar de proyectar una imagen de ingenuidad que, a estas alturas del partido, cae en saco roto. Si el presidente quiere rescatar un gobierno en franca caída libre, sus esfuerzos deben centrarse en depurar su círculo cercano de confianza, en deshacerse de lealtades nocivas y en convocar a profesionales capacitados que puedan aportar al país. Eso pasa por apartar a varios ministros y a personajes como Salaverry y Palacín de organismos públicos. ¿Podrá el presidente Castillo frenar el proceso de deterioro acelerado del gobierno?

