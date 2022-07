Les reitero lo que aquí escribí el 11 (“Descuentos”) y 21 de julio pasado (“The End”): Castillo cae muy pronto. Y mi homenaje a Phillip Butters que no ha dejado de acertarla y al que hay que llevar al hipódromo, que no te pierde una carrera. ¡Bueno, cómo serían las cosas si Willax no existiera y Wong fuese tan cobarde como el resto de empresarios peruanos!

Al cierre de estas líneas pululan los rumores de que le ha renunciado ya medio gabinete a Castillo y que el semianalfabeto está gestionando su asilo en un país latinoamericano de izquierdas (ojalá le vayan a salir nomás traidores como Uruguay con García).

Lo segundo sería lo más inteligente que debería hacer y no imitar a PPK en su torpeza, que aquél también tuvo un margen de tiempo muy breve para picárselas a USA. Y tras esto de Pacheco… ¿Dónde están los locuaces IDL, CDDHH, Verónika Mendoza, Sigrid, Francke, etc....? ¿Y Todos esos artistas y actores peruanos que apoyaron a Castillo? ¿Mónica Sánchez lavará una bandera? ¿Marchará ahora la “Degeneración del Bicentenario”, ese espejismo de gamberros y vizcarristas que tanto inflaron los medios y manipuló la izquierda? Castillo cae, y pronto, pero no hay que bajar la guardia.

De muy buena fuente les puedo contar que una islita caribeña ha estado muy activa, con su embajador y su equipo, en organizar asonadas y protestas para apuntalar a Castillo y forzar el cierre del Congreso. Cuidado, Y ojo también a esa conspiración caviar en marcha para poner a la ya cooptada Dina Boluarte en el poder e instalar un gabinete caviar.

Cuentan que la caviarada está buscando el aval del Departamento de Estado gringo para esto y que Bachelet les ha prometido apoyarles desde la ONU, pues ésta en su visita reciente no dejó de hablar de una “conjura neofascista” contra Castillo ante quien le oyese.

PD1: ¡Qué tal estupidez darle el lote 192 a una empresa quebrada como Petroperú!

PD2: ¡Qué tal estupidez crear un feriado más (y con la Batalla de Junín, una inflada escaramuza de caballería)!