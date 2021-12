Han pasado más de dos semanas desde que se conocieran las reuniones furtivas del presidente Castillo en Breña, poco menos desde que la premier Vásquez se comprometiera a presentar la lista de personas que se reunieron con el presidente, y todavía no se hace público ni el registro de los asistentes ni la agenda con los temas que se trataron.

De hecho, ni siquiera se ha cumplido con la solicitud de la Procuraduría de entregar la información: desde Palacio se limitaron a responder que no es función de la seguridad de Estado registrar las visitas que se le hacen al presidente fuera de Palacio. Ayer la premier se despercudió del problema y afirmó que es la oficina de Presidencia la responsable de los trámites para presentar la información, dejando así el tema flotando en la nebulosa.

Las reuniones clandestinas del presidente y los descargos ulteriores de su entorno generan legítimas suspicacias que deben aclararse. ¿Cómo se explica la presencia de Karelim López, representante de la empresa Terminex S.A.C. que integra el consorcio al que se le adjudicó un contrato millonario con el Estado en octubre, en el pasaje Sarratea? ¿Qué tenía que hacer en Breña el subgerente de la Central de Abastecimiento de Bienes de Essalud, Elmer García, quien, además, mintió cuando se le preguntó su nombre al salir de la reunión? ¿Por qué el ministro de Defensa, Juan Carrasco, cambió su versión sobre la naturaleza de la reunión en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso?

A esto se le suma que el presidente solicitó reprogramar la citación de la Fiscalía para que declare sobre las injerencias que habría habido en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Todo esto no hace más que alimentar la creencia de que este gobierno no quiere colaborar para que se esclarezcan estos opacos incidentes, y de que no tiene voluntad de enmienda ni vocación de transparencia.