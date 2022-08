No hay gabinete al momento de escribir estas líneas, pero es de presumir que de todas maneras tipos rastreros como Salas, Landa o Modesto Montoya permanecerán allí (Graham en el MEF es otro tema; ese pobre hombre sí que se está sacrificando por su país). Una vergüenza que hayamos tenido cinco gabinetes en poquito más de un año bajo el oprobio de estos rojos analfabetos y corruptos (por fina cortesía de los caviares. ¡eso no lo podemos olvidar!). Lo bueno es que un ser repelente como Aníbal Torres ya no va a ser premier, aunque se rumorea que le van a dar una embajada.

-¡Guerra entre caviares! El inolvidable exmagistrado TC Eloy Espinosa-Saldaña ha tenido el cuajo de interponer un amparo contra la PUCP por la sanción impuesta debido a un plagio. ¡Qué tipo! Solo falta que Eloy enjuicie a la UBA por su supuesto “doctorado” bonaerense. ¡Ni en Conchán!

-Arequipa nos avisó de lo que se le venía al Perú cuando eligió a una cosa similar a Castillo como Elmer Cáceres Llica de gobernador regional en el año 2019. Allí debimos todos percatarnos de que nuestra democracia (el gobierno de los ciudadanos) iba pronto a convertirse definitivamente en una oclocracia (el gobierno de la chusma). La decadencia política arequipeña anticipó la decadencia política peruana. ¿A quién elegirán los arequipeños en las próximas regionales de octubre? ¿Qué toca? ¿Un invertebrado?

-Susel Paredes y Flor Pablo han demostrado ser un par de politicastras inescrupulosas al aliarse para un bloque congresal con un pitecantropus que minimiza los exabruptos machistas de Wilmar Elera como Héctor Acuña, un anti-Sunedu (el tema favorito de Flor) como el exacciopopulista Carlos Alva y un sospechoso de ser “un niño” como el exacciopulista Carlos Zeballos (cuyo asesor es Yonhy Lescano). ¡Arcadas!

-¿Cómo nuevamente le han dejado la presidencia de la estratégica Comisión de Trabajo a la izquierda (los mendocistas)? Eso les posibilita hacer barbaridades en pared con los ministros rojos de Trabajo. ¡Torpes!