Soy el premier de liquidación, estuve el último año con OH y ahora con MV. Debe de ser una señal, creo que seguiré libre los siguientes cinco años. Bueno, me llamaron justo cuando conducía mi auto y el semáforo estaba en verde, así que tenemos luz verde para actuar. Te fregaste, COVID. El próximo año entregaremos el cargo libres de tu presencia en el país, te lo aseguro, tenemos un gabinete de lujo. Qué pena que va a durar tan poco, pero, bueno, hay que ponernos manos a la obra, pero manos limpias y bien lavadas con jabón. Acá no habrá corrupción ni prebendas, habrá diálogo, pero los arreglos bajo la mesa se acabaron, porque toda reunión será virtual. Que el final del 2020 sea como el del Real Madrid: sin aplausos en la tribuna, pero campeones.