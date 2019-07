Peatones doblegados

No deja de sorprender la forma en la que, cuando hablamos de tráfico y accidentes en Lima, la balanza siempre termina inclinada a favor de los automovilistas, a pesar de que no más del 15% de limeños se mueve en carro propio. Así, se ha hecho común ver en la TV local notas irreflexivamente moralistas, como una transmitida este domingo, en la que persiguen y acosan a peatones por no usar un puente. ¿Por qué esa señora no cruza por arriba? Simple, tiene artrosis.

Es ridículo insistir en culpar a los peatones en una ciudad donde sistemáticamente se reduce el ancho de las veredas, se amplían carriles y se instalan puentes antipeatonales. ¿Por qué los peatones –que son la mayoría– tienen que subir un puente y no son los choferes dentro de sus carros –que son un grupo bastante más chico– los que tienen que detenerse en un semáforo?

Tampoco es un tema de “valores”, como se suele reducir el asunto, si cruzar “cumpliendo la ley” no necesariamente es seguro y muchas veces es imposible.

El año pasado mi esposa estuvo unos meses sin poder caminar. No podía moverse sola, así que salíamos en silla de ruedas adonde sea que había que ir, lo que fue un deporte de altísimo riesgo. Eso es lo que viven miles a diario. Pasar por esa desventura es la mejor manera de darse cuenta de que la prioridad obscena que se le ha dado al vehículo privado en Lima bordea lo inmoral, así que cambiarla debería ser una prioridad. Culpar a los peatones de los males del tráfico en la ciudad va en la dirección totalmente opuesta.

El cambio esperado es que la infraestructura privilegie al peatón, no a los vehículos. Lo que finalmente causa muertes en accidentes de tránsito son los automóviles que pesan una tonelada de acero, no un peatón desprotegido. La preferencia, por eso, la debe tener este último.