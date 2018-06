Pataleta nacionalista

Ollanta Humala salió nuevamente a cuestionar al Ministerio Público y, esta vez, lo hizo luego de que Perú21 difundiera el desbalance patrimonial de más de S/14 millones que halló el fiscal Germán Juárez en el patrimonio del entorno del ex presidente y de su partido. Los argumentos que expuso ayer el líder nacionalista para desestimar las conclusiones del informe pericial son los mismos que ha venido repitiendo su defensa.

Humala sustenta su reclamo en el hecho de que uno de los peritos a cargo del análisis de su patrimonio es economista y no contador, el especialista que, de acuerdo a la Ley de Profesionalización del Contador Público (Ley N° 13253), es el encargado de realizar peritajes contables en procesos judiciales. El Colegio de Economistas de Lima (CEL) ha señalado que el profesional de su campo también es competente para analizar este tipo de casos. Y si la Fiscalía lo convoca, claro que lo es. En febrero, el CEL dijo que “los economistas están preparados en temas de lavado de activos y desbalance patrimonial” y que, en ese sentido, “conocen normas contables y financieras”. En ello se ha basado el fiscal Juárez para no atender el pedido de la defensa pese a sus reclamos.

Otro argumento del líder nacionalista es que la Fiscalía no habría cumplido con los plazos para levantar las observaciones que hicieron sus abogados. De acuerdo con el ex jefe de Estado, las advertencias se hicieron en diciembre del año pasado y el fiscal Juárez culminó con el informe después de cinco meses, “cuando solo tenía un mes para terminarlo”. Pero desde el MP han señalado que la demora se debió a que el matrimonio Humala-Heredia no presentó la información requerida a tiempo. Incluso, acusaron que “esa es parte de la estrategia” de los Humala para dilatar la investigación.

En las agendas de Heredia existen cifras que delatan el millonario movimiento de dinero que registraba la ex pareja presidencial en época de campaña electoral. Al lado de esos montos aparecían nombres de personajes que estaban relacionados a su círculo más cercano. No es exagerado, pues, que manejando esos recursos los fiscales, hayan hallado dinero no declarado en los fondos de los Humala. Después de la acusación será el Poder Judicial el que determine la validez de las pruebas.