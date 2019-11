Nos debe haber pasado a todos: llamar a la botica de confianza a pedir una pastilla, recetada por el médico de la familia como genérico, y recibir por respuesta el consabido “la tenemos, pero solo de marca”, un producto que en dicha presentación puede llegar a costar, como bien afirman los expertos, hasta 170 veces más.

Es explicable entonces que haya sido tan bien recibido el reciente decreto de urgencia que garantiza un stock mínimo de medicamentos genéricos en farmacias y boticas peruanas, ya que se trata de una medida que beneficiará a la gran mayoría de la población, al darle la posibilidad de escoger el producto que necesita en un rango más amplio de precios y no circunscritos a los que resultan más rentables para las cadenas farmacéuticas.

Sin embargo, el problema no se agota en el sector privado, que ciertamente debe regularse de la mejor manera, sobre todo ahora que, en la práctica, la competencia ha desaparecido: lo alarmante es el desabastecimiento de estos genéricos y biosimilares en hospitales, centros de salud, policlínicos y boticas del Estado (Minsa, Essalud y otros). Las largas colas que se forman para obtenerlos son solo la punta del iceberg de un grave problema que, en verdad, se extiende a las enclenques coberturas de nuestro sistema de salud pública. Sin ir demasiado lejos, se habla en ese sentido, no sin razón, de que el Estado deberá también enfocarse en agilizar la logística habitual de compra y distribución de estos medicamentos, pues si no el decreto quedará, como otros, en el empedrado limbo de lo puramente formal y demagógico.

Y tan urgente como asegurar el acceso a genéricos y biosimilares es que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) exija todos los requisitos a sus fabricantes a fin de que todos los supuestos equivalentes o similares que circulan en el mercado de medicamentos funcionen igual y así se reduzca la leyenda negra de que los genéricos son medicinas de dudosa calidad.

Una buena medida, en síntesis, pero que obliga a sus gestores a complementarla con otras iniciativas y ajustes para que tenga un impacto real en la salud de los peruanos.