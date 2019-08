Un paso para la mejora de la calidad educativa

Según la Sunedu, 141 universidades presentaron su solicitud de licenciamiento institucional y, a la fecha, 75 universidades la han obtenido luego de comprobar las condiciones básicas de funcionamiento y a 11 les fueron denegadas. Se puede argumentar que el camino de este licenciamiento es algo largo, con poca visibilidad y con procesos engorrosos, pero lo que también es cierto es que al obtener el licenciamiento, los usuarios de estos servicios educativos saben que estas instituciones cumplen con ciertos estándares de calidad.

¿En educación básica tenemos un mecanismo similar? La respuesta es no. Si bien se creó el Sineace para acreditar las escuelas, su duración y producción ha sido efímera. Hoy, este mecanismo en la práctica no existe y no hay un sistema que asegure un mínimo de calidad a pesar de que tenemos más de 12,000 colegios privados y 40,000 públicos. ¿Por qué no se ha potenciado al Sineace como se ha hecho con la Sunedu? No podemos mantener centros educativos públicos y privados que no garantizan nada y con alumnos que terminan estudios secundarios con deficiencias.

Basado en los aprendizajes de la Sunedu, deberíamos diseñar un sistema ágil y moderno de acreditación, que a su vez permita a las escuelas, en un plazo razonable, adecuarse a estándares mínimos de calidad. Aquellas que no puedan hacerlo, deberían empezar un proceso de traslado de sus alumnos a otros centros que sí cuenten con la acreditación. Esto, seguramente, demandará un esfuerzo grande en muchas escuelas privadas, pero que será aún mayor en las escuelas públicas. Sin embargo, estoy seguro de que en el largo plazo será de mucho beneficio para la educación de nuestro país.