Cuando uno viaja siente un poco de miedo, miedo de partir, de no volver... Uno piensa en sus seres queridos, en los que ya no están, y sobre todo en los que están. Los llamas desde el avión. Es una emoción extraña, la ilusión de viajar, gratitud, vulnerabilidad, imaginación, expectativa. Viajar es una prescripción, es salir de la zona de confort, es volar, explorar. Cuando lo haces, tu mente se ensancha, el espíritu se agranda. Además, es bueno extrañarse.

Partir es morir un poco. Nos recuerda que la vida misma es un viaje, que se acaba. Que el tiempo es un tesoro, limitado. O no... Quizá la muerte también es un viaje, ojalá, al más allá, “al otro lado”. A ese lugar donde nos encontraremos todos... como decía Vallejo: “Algún día nos encontraremos todos, desayunados, al borde de una mañana eterna”.

A mí, viajar me hace llorar: de alegría, de emoción, de gratitud, y me recuerda que nos iremos, que partir es morir un poco. Me hace arrepentirme de mis pecados, pensar en los que más quiero y extrañar a los que más extraño. Me hace pensar en los pobres, en la guerra, en lo que está mal y, al mismo tiempo, en que la vida es bella.

Los psicólogos, aburridos, lo llaman también ‘angustia de separación’. Seguro es verdad; nos da ansiedad separarnos, de nuestros seres queridos, de nuestras cosas, de nuestro lugar. Pero para mí partir es morir un poco, tener la suerte de recordar que cada vez nos queda menos tiempo, y seguir siendo conscientes de lo que queremos hacer con nuestras vidas.

Desde hace ya algunos años que, cuando parto, siento que, si se cae el avión, no estaría tan mal, no porque me quiera morir, ja, ja, al contrario, creo que es porque me siento afortunado. Lo que la vida me ha dado hasta hoy es demasiado y siento gratitud. Todos tenemos que tener gratitud, todos tenemos cosas por agradecer.

Cada día le tengo menos miedo a la muerte y más ganas de vivir.

Viajen.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.