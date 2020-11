Partidos políticos y economía americana

Muchos partidarios de Trump, que absurdamente tildaban de socialista a Biden, ahora auguran el colapso económico americano sin ningún sustento. Aclaro que no soy demócrata y me inclino más por las políticas económicas republicanas tradicionales de menores gastos e impuestos, pero nunca habría votado por Trump.

¿Cuál ha sido la experiencia en términos de crecimiento de gobiernos demócratas o republicanos? Un estudio del Senado americano basado en un trabajo de los economistas Blinder y Watson de Princeton comparó las gestiones de ambos partidos desde 1947 en que gobernaba Truman hasta fines del segundo mandato de Obama usando las cifras del PBI solo disponibles desde dicho año. El PBI real creció 1.6 veces más rápido bajo gobiernos demócratas que bajo gobiernos republicanos. Otros estudios concluyen lo mismo. La superioridad en el desempeño económico bajo gobiernos demócratas también se muestra en otras métricas. El empleo privado creció 1% por año bajo gobiernos republicanos versus 2.5% bajo los demócratas en el mismo período.

Asimismo, investigaciones sobre los retornos en el mercado bursátil también concluyen que estos son más altos bajo gobiernos demócratas (incluso eliminando los efectos de las crisis de 2008 y 2020 que ocurrieron en gobiernos republicanos).

¿Qué ocurrió en el gobierno de Trump no considerado en el estudio mencionado? El crecimiento fue ligeramente superior durante los tres primeros años de Trump (2.5%) que en el segundo gobierno de Obama (2.3%), pero inferior al crecimiento anual promedio en gobiernos demócratas desde 1947. No incluí el 2020 para no penalizar a Trump por la pandemia. En cuanto a empleos, Obama generó 224,000 empleos por mes en sus últimos tres años, comparados con solo 182,000 mensuales en los tres primeros años de Trump. En cuanto a déficits y endeudamiento, estos continuaron creciendo sin control.

En conclusión, los gobiernos demócratas han tenido mejor desempeño que los republicanos en el manejo de la economía. Además, los presidentes, por más influencia que puedan tener, tienen solo un limitado impacto sobre el crecimiento y también existen factores externos que pueden afectar los resultados.

Por lo tanto, no hay motivo a priori para concluir que un gobierno de Biden será malo para la economía americana o la nuestra. Debemos preocuparnos más por los altos déficits fiscales y deuda pública que han acumulado gobiernos de ambos partidos que terminará pasándoles factura y afectando la economía global.