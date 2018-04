Partidazo en Ate

Ambiente de clásico en Ate, mucha gente en Norte para ver el último partido de Troglio como DT de la ‘U’. Salas decidió no guardar nada pensando en la final, sabe que a la ‘U’ no le podía dar ninguna ventaja. Este año los cremas han jugado sus dos mejores partidos ante Cristal, que no vence a los cremas desde 2014.

Fueron 90 minutos intensos. Cristal juega muy bien en ataque, triangula, elabora por una banda y busca definir por la otra, llega en bloque. La ‘U’ es más directa, apuesta a la velocidad de Quintero y el muy buen aporte de Manicero. Además, aprovecha muy bien la pelota parada a favor, que los de Salas la defienden horrible. De los cuatro goles que le ha hecho a Cristal este año, tres han sido de córner, donde han logrado sacar ventaja, especialmente Corzo.

La superioridad de Cristal en el juego la equipara el ex equipo de Troglio con ganas, coraje y compromiso. Al inicio del segundo tiempo, lo pudieron liquidar Costa o Herrera. Sin embargo, la ‘U’ nunca renunció al golpe por golpe y terminó volteando el partido con un gran gol de uno de los mejores proyectos cremas, Alex Chávez. Al final lo empató Cazulo en los descuentos, poniendo justicia. Todos salimos del Monumental satisfechos, llenos de fútbol.

Si la ‘U’ sigue jugando como lo ha hecho las dos veces contra Cristal, no sufrirá en la tabla de posiciones como lo está haciendo ahora que termina el Torneo de Verano en el puesto catorce igualado con Boys. A los rimenses se les viene la final, seguramente tendrán muchas opciones ante un buen equipo como Huancayo, pero si no corrigen sus problemas en el balón parado en contra, la van a pasar mal en la altura. Álvarez tiene que trasmitir seguridad y no lo está logrando, el resto funciona muy bien.