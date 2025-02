Parte de guerra

El encuentro entre el derecho y la política no es la ciencia, ni la filosofía, ni la ética, ni la verdad, ni la justicia. Es algo más primitivo: es el aguante del que pierde. La escena de estos días ha sido la de dos señores que conversan. Uno, Putin, es la versión moderna de los peores zares; dictador y prepotente, más preocupado por conquistar que por gobernar. Cuando se le iba el control sobre Ucrania, la invadió, destruyó sus ciudades, pero no sus gentes ni sus instituciones; por eso, la guerra le ha durado tanto. El otro, Trump, quiere ser Putin, porque lo admira. Cuando perdió las elecciones en 2020, alegó fraude y soñó con un autogolpe. En el entretanto, escándalos, juicios y, al menos, una condena. Ha regresado de presidente y renovado sus barbaridades. Se están repartiendo el mundo, como antes lo hicieron otros. Lo hicieron en Viena los austriacos, ingleses y rusos luego de derrotar a Napoleón (1815). Lo hicieron en Yalta los americanos y los rusos a punto de derrotar a Hitler (1945). Esa vez Churchill estuvo entre Stalin y Roosevelt, pero ahora Europa no está en la mesa, ya no es lo que era. Quien debió estar fue China, pero el plato servido es el este de Europa y a esa cena no se le invita.

De Viena y Yalta salieron mundos con paradigmas nuevos, con fronteras distintas, con una esperanza de paz mundial, pero con la vieja costumbre de humillar al derrotado. Le pasó a Francia al final de la Primera Guerra Mundial, que quiso pisar aún más a Alemania. Se quedó con parte de su territorio y, para intentar destruirla del todo, le impuso cargas financieras para producirle bancarrotas e hiperinflaciones. En cambio, le creó a Hitler y el nazismo, que alcanzaron el poder con la promesa de la revancha. La consiguieron 20 años después: Alemania ocupó Francia en apenas seis semanas, en una de las guerras más relámpago de la historia. Como epílogo, Alemania devolvió la humillación y obligó a Francia a firmar el armisticio en el mismo vagón en el que Francia la obligó a rendirse la primera vez. Putin y Trump están terminando la guerra de Ucrania de la peor manera, sin garantes, humillando innecesariamente a Ucrania y ninguneando a Europa. Lo que se acuerde será una solución aparente, el verdadero conflicto se patea para más adelante, la historia se repetirá, habrá revancha y una nueva guerra.

Todo empezó con una llamada de 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol. Putin y Trump restablecieron sus relaciones diplomáticas y anunciaron sus buenas intenciones de terminar la guerra en Ucrania. Queremos detener los millones de muertes, anunció Trump, aunque lo que quería era detener los miles de millones de dólares que le costaba la guerra. La gran novedad del nuevo orden es el déficit fiscal. La guerra de Vietnam convirtió a Estados Unidos en el gran deudor del mundo, tanto que Nixon eliminó la ventanilla en la que podías cambiar dólares por oro y, sin más, se apropió de todas las reservas que por entonces eran mundiales (1971). La moneda americana no tiene más respaldo que el que los agentes quieran darle, como a las criptomonedas de ahora. La Guerra Fría forzó las finanzas rusas por seguirle el paso a los Estados Unidos en armamento nuclear y quebró a la Unión Soviética (1991). Rusia no se ha recuperado, Estados Unidos la resucita para resolver sus propios problemas con Europa; ya se lo quitará.

No hay que confundir las excentricidades de Trump con lo que realmente quiere. Sus anuncios son como los vestidos en las galas de moda, llaman la atención por su extravagancia, pero solo sirven para lucirlos en la alfombra roja; nadie los usa en la cena. Trump sufre de narcisismo de poder, pero eso solo distrae. El verdadero interés son los negocios privados que ya aparecerán, para lo que requiere ir aliviando el enorme déficit fiscal. Por eso, anda cortando gastos por todos lados y quiere cobrar lo que Ucrania le debe. En ese futuro inmediato, ni Rusia ni Europa tendrán mucho que decir. Pero, mientras Estados Unidos se ahoga en déficits fiscales y se desangra financieramente en guerras, China no se mete en ninguna, controla las nuevas rutas comerciales, incluyendo las nubes digitales, y prospera. Para la siguiente conversación, saldrá Putin y entrará Xi. Continuará.