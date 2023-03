Desde esta columna, hemos venido alertando sobre la situación que está viviendo el país en este periodo de tregua –que en realidad es una tensa calma– que básicamente ha servido para que los sectores más recalcitrantes reculen temporalmente en sus medidas de lucha.

El objetivo es evidente en este periodo de tregua: recuperar fuerzas con un repliegue estratégico para después volver a movilizar a sectores importantes del sur del país, con un cambio de estrategias en las medidas de lucha que han emprendido, liderados sobre todo por sectores radicales que han sabido canalizar la insatisfacción ciudadana.

Desde el gobierno central y el Congreso, se ha visto que siguen obnubilados por la cotidianeidad del poder. Espero que no los haya enceguecido, en vista que varios conspicuos representantes políticos de estos poderes del Estado han expresado muy orondos que ya terminó la conflictividad social y que inclusive derrochaban soberbia, como si hubieran ganado en esta polarización del país.

Craso error que los políticos se dejen llevar por el día a día y no entiendan la complejidad de la convulsión social que se ha vivido estos meses, y menos comprendan que esto no ha terminado, al contrario, puede regresar y con más violencia. Por eso la indignación de ver la irresponsabilidad de los decisores del poder. Sobre todo de los congresistas que no entienden que se debe de tener una respuesta política a esta crisis, que evidentemente es el adelanto de elecciones.

Ya no solo es la violencia en las manifestaciones, sino que ahora se orienta a las agresiones, en este caso a las autoridades del gobierno central y los congresistas. En Ayacucho y en Apurímac, piquetes de manifestantes han buscado a viceministros y ministros que estaban de periplo en esas regiones para cuestionarlos, llegando hasta el extremo de la agresión.

La siguiente etapa de las protestas es convocar a un paro magisterial, utilizando la estructura de la Fenatep, para que se suspendan las clases escolares y ejerzan presión sobre las familias, con este perjuicio para los escolares.