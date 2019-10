Si algo bueno nos deja esta semana, es el temple y el valor de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para hacer frente al intento de boicot de las investigaciones vinculadas a Los Cuellos Blancos. Cuando parecía que el lado oscuro podía remontar el partido, se lanzó con un contundente mensaje a la nación, con la ley de su lado, para poner las cosas claras.

La forma en la que Ávalos se plantó ante los fiscales que pretendieron remover al fiscal Pablo Sánchez de la investigación que él está liderando contra ellos fue positivamente llamativa, sobre todo cuando Los Cuellos Blancos viene siendo, luego de Lava Jato, la investigación más trascendental de las últimas dos décadas. Están implicados fiscales, jueces, empresarios y políticos.

Que los mismos fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez, tres actores centrales de la trama Los Cuellos Blancos, hayan utilizado su influencia y voto en la Junta de Fiscales Supremos para remover a Sánchez fue un escándalo. La respuesta no podía dejar espacio a duda y la fiscal de la Nación estuvo a la altura: “Advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales que han merecido más de un año de trabajo fiscal. Me dirijo a la ciudadanía para reafirmar mi compromiso de lucha contra la corrupción y rechazo de todo intento de impunidad. Por consiguiente, en tanto mi despacho no tome otra decisión, las investigaciones delegadas continuarán su trámite”, sentenció, dejando sin piso a los fiscales investigados.

La fiscal de la Nación también le recordó al fiscal Pedro Chávarry y su elenco que, como cualquier ciudadano, cuentan con recursos legales para ejercer su defensa. Pero que ninguno de ellos implica el abuso de poder. Eso va para todos.