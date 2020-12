Para Schwalb, Calderón y los chicos de La Pacífico

Leo ayer en Correo una columna de Matilde Schwalb, firmado con el título rimbombante de “Directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico (UP)”. Schwalb allí elogia a los jóvenes que impulsaron un boicot contra Willax, pues considera ese “activismo del consumidor” como madurez cívica. No discutiré aquí esa posición repelente de Schwalb de apoyar cerrar programas que les disgustan a ella o a esos jóvenes. Queda como una fascista y punto. Es su problema y vergüenza.

Pero, en su línea, espero que los estudiantes de la UP hagan marchas para que ella, el columnista Andrés Calderón (también de la UP) y su claustro investiguen –o, por lo menos, les comenten– los contratos que Odebrecht firmó con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) por estudios que justificaron la construcción de las carreteras Interoceánicas (IRSAS), allí donde estos brasileños le robaron miles de millones al Perú.

Hay uno firmado en agosto de 2009 por US$169 mil entre la directora del CIUP Cynthia Sanborn con Raymundo Serra de Odebrecht para “mostrar el potencial económico” de la IIRSA Centro. Hay otro similar de diciembre de 2006 por US$54 mil, pagados también por Odebrecht, para la IIRSA Norte. Y Fernando Vivas también nos recordó otrora en EC que hubo otro informe similar para la IIRSA Sur, en el cual en la página 125 se afirmaba que esa IRSA será tan beneficiosa como Las Bambas… Los profesores UP Roberto Urrunaga y José Bonifaz participaron en esos tres informes. Sra. Schwalb, experta en ética… ¿es ético que la misma empresa que va a hacer unas obras contrate a una universidad para que le haga específicamente informes donde esas obras, que resultaron carísimas y corruptas, resulten justificadas? ¿Va a hacer ahora su chamba o se quedará calladita, como Calderón? ¿Y los estudiantes de la UP no van a reclamar? ¿Una marcha?