Para el votante de Somos Perú

Como bien dijo Rolando Arellano hace poco, la gente le dedica más tiempo a escoger qué celular va a comprar que a elegir su candidato presidencial. Y muchos de ellos a menudo no tienen idea de quién está detrás del partido por el que votan. Por ejemplo, Somos Perú es un partido (si a estos clubes se les puede llamar así) en que hace rato que la familia Andrade salió y que en estos momentos está controlado por dos personajes que no son dignos del voto de nadie: Vizcarra y Patricia Li. Lo primero no solo se basa en que el lagarto se ha vuelto la locomotora electoral de Somos Perú, sino en que este partido le ha encargado a nada menos que Mirian Morales –la otrora todopoderosa secretaria de Palacio de Vizcarra– la elaboración de su plan de gobierno, remunerándole S/41 mil, como consta en la ONPE. O sea, Vizcarra controla la caja y la hoja de ruta de Somos Perú, personalmente y vía su mano derecha.

Vayamos a Patricia Li. Según trascendió en la prensa, esta señora ha logrado expulsar a los parientes del fundador Alberto Andrade y ahora es la jefa de Somos Perú. Li anduvo acusada de venderle facturas falsas a Lelio Balarezo, constructor que fue mandamás de Capeco, pero tuvo la suerte de que su caso prescribió. Años después, Li fue vacada de la alcaldía de Punta Hermosa por peculado, pero también tuvo la suerte de solo recibir cuatro años de prisión suspendida. También tuvo otro lío por ser solo bachiller para un cargo congresal.

Ergo, estás muy equivocado si crees que, votando por Somos Perú, estás votando por el recuerdo de la eficacia y decencia de Alberto Andrade. ¡Estás votando por un monstruo de traición, ineficiencia y mentira como es Vizcarra! ¡Estás votando por Mirian Morales! ¡Y estás votando por una señora controvertida que sacó a los Andrade de Somos Perú! ¡Y Salaverry como presidente! En suma, eres un pobre necio si votas por Somos Perú.