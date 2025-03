Papás en la tribuna: amor bajo presión

Sábado por la mañana. Canchas de fútbol en Lima llenas de niños corriendo tras una pelota. En la tribuna, padres con café en mano, gritos de aliento y sonrisas de orgullo. Pero también, en ese mismo escenario, aparecen los otros: aquellos desenfocados de su rol de padres para convertirse en entrenadores implacables, en jueces inclementes, en hinchas descontrolados. Son los que gritan, presionan y distraen a sus pequeños hijos si fallan un pase o pierden un gol cantado.

“Deben aprender a luchar y a ganar”, justifican cuando alguien les señala que están dañando la autoestima de sus hijos. Lo que están reforzando, con consciencia o sin ella, es que el amor de un padre está condicionado al éxito deportivo, que el error es imperdonable y que el valor del pequeño futbolista se mide en goles y victorias.

El deporte debe ser un espacio de crecimiento, disciplina y disfrute. Sin embargo, para muchos chicos, se convierte en una fuente de ansiedad y miedo al fracaso. Lo que más desean es ver a sus padres felices y orgullosos, pero muchas veces lo que reciben desde la tribuna son críticas y exigencias desmedidas. ¿Cómo podrán disfrutar del juego?

Si queremos apoyar a nuestros hijos en su desarrollo deportivo sin convertirnos en ‘fans tóxicos’, debemos atender a cinco recomendaciones:

1. Aplaudan el esfuerzo, no solo el resultado. No todo se trata de ganar. Valoren la dedicación, el sacrificio y la pasión con que juegan sus hijos. Un “te vi darlo todo” vale más que un “¿por qué fallaste?”.

2. Dejen el rol de entrenador para el entrenador. Su hijo ya tiene quien le enseñe la técnica y la estrategia. Ustedes están ahí para ser su respaldo emocional, no para darle órdenes desde la tribuna.

3. Recuerden que el deporte es un juego. Los niños hacen deporte para divertirse, aprender y compartir con amigos. No les roben esa alegría convirtiéndolo en una obligación o en una competencia feroz.

4. Cuiden sus palabras y actitudes. Un insulto, una mueca de desaprobación o una crítica innecesaria pueden marcar la confianza de un niño. Su hijo no es un futbolista profesional, es un chico que quiere disfrutar.

5. Sean su refugio, no su mayor presión. Al final del partido, su hijo no necesita un análisis táctico ni un reproche. Necesita un abrazo, una sonrisa y la certeza de que, gane o pierda, su valor no está en el marcador, sino en lo que es como persona.

El verdadero hincha de un hijo no es el que grita más fuerte en la tribuna, sino el que lo acompaña con amor, respeto y aliento genuino. Porque el mayor triunfo que un niño puede tener es saber que su familia, pase lo que pase en la cancha, siempre estará de su lado.