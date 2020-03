El gobierno hace bien en postergar el inicio de clases escolares y aislar a quienes vengan de España, Francia, Italia y China. La evidencia es clara: mientras menos contacto haya entre personas, menos serán las posibilidades de que el virus se expanda. Así que no queda otra que tomar las medidas preventivas necesarias antes que el asunto escale a niveles en los que el sistema de salud, que ya es inefectivo, colapse del todo. Mientras menos nos movamos, mejor será, aunque esto le fastidie a Carlos Canales, presidente de Canatur, quien apareció renegando en RPP y Canal N porque el turismo se verá golpeado. Le preocupa que poca gente viaje en Semana Santa. ¿Se podría ser más irresponsable? Tenemos que reducir las posibilidades de contagio, punto.

En un contexto como este, también es urgente entender que lo colectivo es primero que lo individual, así que el gobierno tiene que asegurar que su campaña de información venga seguida de una que invoque al cuidado colectivo. Las angustias y los vicios individuales tienen que quedar relegados al interés general, sobre todo aquellos que revelan lo peor de nosotros, como las llamadas falsas al 113 y el copamiento de productos de supermercados. El coronavirus parece ser la prueba más dura en años para nuestra sociedad individualista y fragmentada.

La responsabilidad personal juega un papel central, con mayor razón cuando los síntomas del virus no necesariamente se manifiestan y uno podría tenerlo sin saberlo. Lavarse las manos es la regla y, si te sientes mal, quédate en casa. Lo que sí, si sabes que tienes el virus y no te cuidas, ten en cuenta que, a sabiendas, propagar una enfermedad contagiosa es un delito que te puede llevar a la cárcel 10 años, y hasta 20 si ese contagio provoca lesiones graves o muertes. No hay nada que relativizar.