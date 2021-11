Las noticias que llegan del mundo no son precisamente alentadoras respecto a la lucha contra la pandemia. Cuando la humanidad parecía estar dejando atrás mascarillas, distancias sociales y encierros obligatorios, surge una nueva cepa −la Omicron, con mutaciones de mucho mayor capacidad de transmisión y resistente a todas las fórmulas inmunizadoras− que, según investigaciones preliminares, ya habría desbordado las fronteras nacionales y continentales de Sudáfrica.

Por otro lado, en ciertas naciones de Europa –Alemania, Austria, Países Bajos, Eslovaquia−, las autoridades planifican nuevos confinamientos ante los rebrotes, debidos no solo a las variantes del virus, sino a la cantidad de no vacunados que se están contagiando y expandiendo el patógeno entre quienes sí fueron inoculados.

Las vacunas, recordemos, salvan vidas, pues mayormente contienen los efectos del COVID-19, pero no impiden ni la transmisión de la enfermedad ni otorgan una inmunidad al 100%. De ahí que en Europa algunos epidemiólogos estén hablando de una posible “hecatombe” de infecciones que podría producirse entre enero y marzo de 2022, razón por la que desde hace días se vienen evaluando restricciones severas, por ejemplo, para quienes se rehúsan a ser vacunados.

En el Perú, los especialistas afirman que es la variante Delta la que por ahora debe preocuparnos, pues es la que de momento predomina entre los infectados. El Ministerio de Salud, mientras tanto, está viendo cómo las camas UCI en diversos puntos del país vuelven a saturarse ante la inminente llegada de la tercera ola de la pandemia, antes de que oficialmente comience el verano.

Las evidencias están en los datos, que reportan aumentos sostenidos de contagios en distritos y regiones de todo el territorio nacional. No olvidemos que el Perú carga con un registro de más de 200 mil muertos desde que se declaró la emergencia por la pandemia.

Nos toca pues redoblar esfuerzos nuevamente con las medidas de prevención. Y que, por supuesto, el gobierno no quite el pie del acelerador y se asegure de que toda la ciudadanía se vacune, con sus dos dosis completas y la tercera cuando toque. Sigamos cuidándonos, que no nos revuelque la ola otra vez.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

También, exsecretario del Despacho Presidencial visitó hoy Palacio de Gobierno. Además, ministro de Economía sobre contrataciones a su hija e hijastro: “Cometieron un error que ya corrigieron”.