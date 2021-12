En los últimos días, ha habido una avalancha de información sobre la más reciente variante de COVID-19: Ómicron. Algunos gobiernos como Japón e Israel han reaccionado con la restricción absoluta de extranjeros. Otros, como EE.UU y Reino Unido, han preferido responder con medidas focalizadas, prohibiendo vuelos provenientes de varios países africanos, mientras que el resto ha decidido no hacer nada. Este abanico de reacciones, entre el pánico y la indiferencia, también lo vemos a nivel ciudadano.

Pero ¿qué sabemos de la nueva variante? Primero, Ómicron presenta 26 cambios únicos con relación al virus original, muchos más que Delta. Todavía hay que esperar unas semanas a los resultados de estudios oficiales, pero la principal preocupación es si estas mutaciones son suficientes para engañar a las vacunas existentes.

Segundo, si bien se está demonizando a los países africanos, particularmente a Sudáfrica, que hizo un gran trabajo mapeando la nueva variante, la realidad es que Ómicron ya llegó a Europa, América y Asia. Aislar a un país puntual hará poco por frenar la transferencia de la nueva amenaza, sobre todo si internamente la gente ya ha bajado la guardia.

Por ahora, la lección más valiosa que nos dan las nuevas variantes es su origen. Pues estudios comprueban que Gama, Delta y, ahora, Ómicron se originaron en plenas olas de infección, en lugares con mucha aglomeración de gente y bajos índices de vacunación.

No hay razón (aún) para entrar en pánico, pero no podemos ser indiferentes. Pues, para frenar la pandemia de una vez por todas, es necesario que se dé el apoyo a las comunidades y países que todavía no tienen inmunidad de rebaño. De lo contrario, seguiremos jugando ruleta rusa hasta generar una nueva variante que borre todo lo avanzado.

