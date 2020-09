@pelasyseries

Siempre me han gustado las ironías; por eso me contento contándote acerca de The Social Dilemma. Netflix ha sacado una película que combina documental con ficción mientras te narra este gran problema con el que vivimos en la actualidad: la dependencia que tenemos a nuestros dispositivos, apps, plataformas y redes sociales. La contradicción está, obviamente, en que la crítica usa la plataforma de streaming más popular para difundir su mensaje.

A lo largo de la cinta, vemos, por un lado, a expertos en tecnología, todos desertores de las grandes empresas de Silicon Valley, contando su preocupación sobre cómo está impactando esta dependencia en la sociedad: alzas en niveles de ansiedad, depresión, suicidios y hasta los más distópicos vaticinan una guerra civil en EE.UU. Por el otro lado, vemos una historia ficticia de una familia de los suburbios gringos cuyos hijos se ven afectados por las consecuencias de la dependencia digital.

La dependencia nace a partir de que estas empresas conocen TODO acerca de nosotros y eso les permite determinar qué queremos ver y hacer. Si cada vez que coges tu teléfono ves algo que te gusta, ¿qué sentido tiene buscar satisfacción en el mundo real si Instagram y YouTube nos dan toda la dopamina que necesitamos? Y si sabemos cómo conseguir esta dosis de satisfacción, ahí empieza la adicción.

Hay otro punto que es más escalofriante. Si los algoritmos que predicen nuestros gustos nos ofrecen siempre lo que queremos ver, ¿cómo vamos a desarrollar un pensamiento crítico si jamás vamos a cuestionar nuestros propios ideales? Es así como llegamos a esta realidad tan politizada y polarizada. Ambas partes están alimentándose exclusivamente de lo que quieren ver y ya no cuestionan la veracidad del contenido. Las fake news son seis veces más virales que las noticias reales. ¿Cómo se lucha contra eso?

Realmente vale la pena ver esta película que en enero estuvo compitiendo en el festival de Sundance. Si bien es algo pesimista sobre cómo la era de la información se convirtió en la era de la desinformación, hay dos consejos que rescato que pueden ayudar a combatir estas neopatologías: borra todas las apps que realmente no utilices en tu celular. Sigue (o lee) a tres personas con opiniones adversas a las tuyas. Esto va a reducir tu ansiedad y estarás expuesto a otros puntos de vista.