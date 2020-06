Cada 28 de junio celebramos el Día del Orgullo LTGBIQ+. Este año, por causa de la pandemia del COVID-19, no podremos reunirnos por miles en las calles de las ciudades del mundo, llenándolas de colores, de alegría, irreverencia y protesta. Pero en nuestra comunidad nos la hemos ingeniado y estaremos más globales que nunca. Hay conferencias, debates, presentaciones de libros y, claro, celebraciones en las que estaremos conectados desde distintos lugares del planeta.

En nuestro país, no tenemos mucho que celebrar. Pero no podemos negar que se han logrado algunos avances; en mi opinión, el más importante, la visibilidad. Ninguna institución puede negar que existimos. Es más, tenemos un informe defensorial, se nos menciona en varias normas, siendo la más importante el Código Procesal Constitucional. A lo largo de los últimos años y gracias a la proactividad de nuestro movimiento se han discutido varios proyectos de ley que han enfrentado una resistencia brutal de los grupos antiderechos y antifamilias, pero la razón, el derecho y la vida están de nuestro lado y no dudo que lograremos más conquistas en los próximos años.

¿Qué necesitamos?

1. Una ley de cuota de trabajo para las personas trans.

2. Matrimonio igualitario.

3. Un artículo en el Código Penal que incluya un agravante en el delito de homicidio calificado por crimen de odio por orientación sexual e identidad de género que sancione drástica y ejemplarmente los crímenes de odio.

4. Una educación libre de prejuicios que haga de la sociedad peruana una más civilizada, democrática y pacífica.

¡Viva el orgullo del arcoíris!