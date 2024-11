Ortega, Segura, Che-Piu: sin límites.

Según se sabe, es propio del arte hacer de la necesidad virtud y lograr una realización estética. Ante marineros, albañiles y chicas de buena y mala fama, que asistían de pie a la función, una obra de Shakespeare podía desplegarse en Alejandría para continuar en Roma y retornar a las orillas del Nilo. Tal magia fue censurada por el racionalismo francés, que declaró que el público no podía creer que estaba en una geografía en un momento y en otra al siguiente, a lo que el doctor Samuel Johnson respondió que el público no creía estar ni en Alejandría ni en Roma, sino que sabía que estaba en un teatro. En un pequeño escenario, en solo treinta minutos, Hermanas gasolina, de la argentina María Paula del Olmo, nos lleva de la comedia a la compasión y viceversa, a la manera de un cortometraje de Chaplin. Quienes prejuzgan que el arte de los jóvenes siempre es torpe olvidan que la edad del artista no determina el valor de su obra, sino el conocimiento de su profesión. Aquí la calidad de las actrices y la dramaturga demuestran que el buen teatro se impone aun en los severos límites del tiempo y el escenario.

El deseo reprimido engendra peste, advirtió William Blake. Sandra (Valeria Ortega) y Pilar (Daniela Segura) atienden el cafetín de un grifo de alguna autopista del mundo. Pilar, la menor, sueña rabiosamente con escapar y empezar a vivir; su hermana acata su existencia con mejor humor, por ahora... A este rincón del camino llega, en una camioneta de lujo, una mujer de despreocupada elegancia (Valquiria Che-Piu), que encarna el deseo de las relegadas hermanas. Las peripecias que se producen entonces tienen la bella violencia de una canción de rock y la entrañable sinceridad de tres mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué nos interesan la miseria, el coraje y la solidaridad de estas chicas? Porque su talento actoral nos convence de que su cielo sin cielo es también el nuestro o lo ha sido alguna vez. Y porque el erotismo (no sexualizado) de las tres potencia la promesa de una vida sin límites. También Blake escribió: “El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría”.

Hermanas gasolina cuenta con la muy eficaz dirección de Jose Martínez U. y la sensible dirección de arte de Gressy Aurora. Tendrá tres funciones cada sábado de noviembre, en el centro cultural Cholo Terco, de Barranco.

