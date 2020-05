Los mercados deben ser fiscalizados por las municipalidades distritales a través de la Gerencia de Fiscalización o la instancia que cumpla esta función.

Después de siglos de existencia, los mercados son materia de interés de parte del Estado. Por décadas toda la atención la ha tenido Serenazgo por los graves problemas de inseguridad ciudadana que vivimos en nuestro país.

Los gobiernos locales son los responsables de vigilar el buen funcionamiento de los mercados; sin embargo, sabemos que estos han sido espacios con una dinámica propia. Luego de la norma que permitió la privatización, la situación fue peor, generándose disputas entre las dirigencias.

La pandemia del COVID-19 ha puesto la atención en los mercados y esta es la oportunidad para ordenar el Perú. Debemos hacerlo con experiencia de campo. No se puede ordenar lo que no se conoce, pero además se van a tener que otorgar recursos adicionales para que los municipios que no los tienen puedan contar con el personal suficiente para fiscalizar los mercados al interior y cautelar el orden en los exteriores para liberar los espacios de ambulantes.

Sin embargo, el orden y la represión requieren de la otra cara de la moneda que es la promoción económica. Aquí es fundamental conocer que los ambulantes saldrán de un lugar y se desplazarán a otro. Por eso es indispensable:

1. Que Fiscalización sea una gerencia con poder y recursos suficientes.

2. Que Desarrollo Económico vaya al mismo ritmo que la fiscalización.

La pandemia nos da la oportunidad de ordenar todos los mercados del país con un estándar mínimo. Hagámoslo.