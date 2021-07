[Opinón] Aldo Mariátegui: Tras Talara, ese gasoducto del sur

-Ese curita comunista que el peronista Bergoglio ha colocado como obispo de Lima debería aguantar sus ganas de meterse en la política mundana. Lo que es amoral no es abogar por unas elecciones limpias, sino tapar a pedófilos, prohibir que las mujeres den misa y sermonear sobre el matrimonio o sexo sin conocerlos.

-La decadencia política de Vizcarra se inició desde que su Rasputín argentino Maxi Aguiar se alejó de él en agosto de 2020. Desde allí comenzó su rosario de errores, hasta la estupidez final de vacunarse a escondidas. Me imagino que Aguiar también le habría aconsejado que se vacune en EE.UU. por tercera vez antes de tener la desvergüenza de inocularse en Lima y encima proclamarlo por Twitter (¿esto último lo hizo por cretino o para él reventar la noticia antes que la filtren otros?). ¿Qué dirán esos 164 mil necios que le dieron su voto preferencial al Congreso? Y Maxi, como Favre y Carbonetto, fue otro aventurero argentino que se la llevó fácil del Perú.

-Ojo que ya se cayó el juicio a Lula en Brasil por Odebrecht, como revela LR. El juez desestimó todo por la manera como los fiscales habían obtenido y orientado las pruebas. Eso puede repercutir mucho en los procesos de aquí, ya de por sí muy retrasados.

-No contento con haber embarcado al Perú en ese despilfarro por más de US$ 5 mil millones de la refinería de Talara, ahora Humberto Campodónico –en pared con Francke y La República– ya convenció a Castillo de que hay que malgastar US$7 mil millones más en el Gasoducto del Sur, otro absurdo que lamentablemente es muy popular por la zona austral andina. No hay demanda para tanto gas. No se va a poder poner tuberías en Cusco, Puno y Arequipa por los restos arqueológicos (acuérdense todo lo que tomó construir el estacionamiento debajo del parque Kennedy por una acequia republicana). Y los autos a gas NO tienen potencia en la altura.