[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: Usted es el culpable.

Desde esta columna siempre he alertado que el presidente y su proyecto político tienen un talante antidemocrático, y que esto debe ser tan preocupante como la ineptitud para gobernar. El maridaje de incapacidad y autoritarismo desembocó en toda esa indolencia ante las protestas y en esa medida violatoria de la libertad con la cual nos asaltó a medianoche y quiso encerrarnos.

Ya es suficiente grave que el presidente no sepa qué hacer y se vuelve peor que quiera resolverlo con autoritarismo. Lo que pasó este 5 de abril fue un acto autoritario y eso quedará en la memoria a pesar de que un sector de pseudocríticos han evitado llamarlo como corresponde y han tratado de atenuar la responsabilidad del presidente.

Castillo desde que asumió el poder nos tiene con el mismo agotador discurso de que la culpa no es de él sino de otros: de los empresarios, de la invasión rusa a Ucrania, del Parlamento, de la derecha, de los ricos, de los 200 años previos, de sus asesores, de Karelim Lopez, y así infinitamente. Se trata de un gobierno que no va a asumir responsabilidad de nada.

Ayer, en el Consejo de Ministros, en Huancayo, hablaba desde una realidad paralela como si nada de lo que estamos viviendo estuviera pasando y dijo: “Señores ministros, yo no quisiera escuchar de aquí en adelante una queja”. Siete personas fallecidas en las protestas, pérdidas en la economía, conflictos sociales, cacerolazos, y fiel a su propensión autoritaria Castillo cree que la indignación y reclamos ciudadanos se acaban también por decreto.

Debería renunciar pero los gobernantes como él no lo hacen sino que se aferran al poder, sin embargo hay una chispa de esperanza porque los ciudadanos están saliendo a protestar y según Datum la aprobación de Castillo ha caído al 19%, su desaprobación llega al 76%, el centro y el sur ya no lo apoyan, y el 62% de peruanos está en desacuerdo con la decisión del Congreso de no haberlo vacado. Hay que ser optimistas pero recordemos que los vientos siempre favorecen al poder y lograr liberarnos de esta amenaza va a depender mucho del despertar de la ciudadanía. No desmayemos.

