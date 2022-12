[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “Nada que celebrar, mucho que sospechar”.

Ha llegado la calma, pero estamos lejos de una solución al problema de que el Perú haya elegido un proyecto político autoritario y corrupto en el 2021. Cómo habíamos advertido muchas veces, Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Respiramos tranquilos que no haya tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y que nuestras instituciones pudieron responder para evitar una situación trágica o el ingreso a una dictadura. Pero pudo haber sido diferente porque hasta hace dos días Castillo era defendido y blindado por muchos funcionarios públicos, políticos, intelectuales, periodistas e influencers que lo deben haber convencido de que el golpe al orden constitucional tendría respaldo.

Hay muchas lecciones sobre el debate público de estos sucesos y una de las principales es mirar con pensamiento crítico aquellos análisis de quienes se burlaban, minimizaban o subestimaban las alertas sobre un proyecto autoritario.

Hoy que ya dio el golpe es fácil ponerse del lado contrario, pero mientras era una amenaza buscaban desacreditar y ridiculizar las opiniones de ciudadanos que advertían sobre Castillo. Algunos aún se niegan a reconocer que Castillo hizo exactamente lo que se advirtió, y no han tenido mejor excusa que sostener que “era un dictadorzuelo inocuo, que no estuvo ni cerca de acaparar los poderes”. No hay forma de razonar con esas lógicas cerradas a cualquier evidencia, nunca pierden. Cuestionen por favor esas opiniones, mírenlas con lupa y tómenlas con pinzas.

Ahora quieren que los ciudadanos miren jubilosos el gobierno de Dina Boluarte. Sé que muchos quieren un tiempo de calma, pero no podemos cerrar los ojos y negar la realidad. No caigamos en la trampa de romantizar la idea de que es la primera mujer presidenta y recordemos que llegó al poder con ese proyecto autoritario y corrupto. Que hasta hace dos semanas era ministra y nunca hizo una crítica, ni marcó distancia de toda la evidencia de corrupción que había sobre su predecesor. ¿Acaso la Fiscalía no la estaba investigando por recaudar aportes que se exigían a trabajadores públicos para pagar reparación de Cerrón?

Se reconoce su sucesión constitucional, pero no nos pidan que celebremos y que seamos ilusos. Por todo lo que Boluarte trae es un deber ciudadano más bien sospechar el doble de su gobierno.

