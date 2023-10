Sabemos que son horribles las dos opciones que quedan para presidente en Argentina, y pase lo que pase si hay algo que de todas maneras va a salir perdiendo es el liberalismo. El peligro radica en que ese caudillismo mesiánico intolerante y agresivo con un sector de la población sea identificado como liberal, o como lo mejor que ha podido crear el liberalismo de los últimos tiempos o que sea justificado como que no había otra manera de convertir al liberalismo en un movimiento popular. Excusas que realmente desenmascaran.

El liberalismo es incompatible con el caudillismo, la agresión, el populismo y las fuerzas y discursos autoritarios e intolerantes que Milei representa. Un liberal antes de abrazarse a eso debería ser crítico de un proyecto político abiertamente antiliberal, pero muchos dentro y fuera de Argentina, siguen hablando de que la opción de Milei es un reclamo de libertad. Nada más falso y manipulador que eso. Prácticamente, quieren que se renuncie al pensamiento crítico, y toleran en Milei lo que no tolerarían en otros populistas. Lo que pasa es que Milei es el populista que les promete imponer “Dios, patria y familia” y allí queda demostrado que en el fondo no les importa la libertad sino la imposición de su orden moral. Es conocido también que el liberalismo siempre defendió la separación del poder de la religión, lo contrario a lo que hoy defienden Milei y la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel.

Los fanáticos de Milei que quieren extorsionar con el voto “en nombre de la libertad” son los únicos que ven en un bravucón a un gran político y a un inconsecuente como alguien confiable para la economía. También están haciendo prácticamente lo que hacían los fanáticos de Pedro Castillo, minimizar el daño que este representaba para el Perú. Luego salieron en medios y redes a decir que no había cómo saberlo, cuando bastaba ser más honestos y críticos con la información que se tenía en ese momento.

Por eso, llama mucho la atención que algunas redes y organizaciones liberales no sean frontales en alertar sobre el peligro de Milei para la democracia liberal, aquellas que tanto protestan sobre las amenazas populistas están siendo muy tibias o no han dicho nada. Sin embargo, desde Argentina se oyen algunas voces valientes y críticas como las de Antonella Marty, José Benegas y Roberto Cachanosky, pero en general dentro de los liberales parece primar un estratégico silencio sobre los peligros de que Milei llegue al poder. Marty y Benegas en un artículo lo retratan muy bien: “Milei es un farsante autoritario que representa una conjunción de populismo y demagogia nacional-católica, enmascarados bajo una apariencia de ideas libertarias”. (El Español 22.10.2023)

No ha demorado en aparecer la diatriba contra quienes exigen que el liberalismo más bien tiene que ser crítico, contra quienes alertan que no puede combatirse el populismo de izquierda con otro populismo de derecha y contra quienes aconsejan que la neutralidad también es una opción moral cuando tienes al frente a dos candidatos que amenazan la libertad. Opción que ha tomado, por ejemplo, el político argentino Horacio Rodríguez Larreta, quien ha dicho que no se puede apoyar a uno u a otro, que “Massa y Milei son opciones muy malas para los argentinos”. Y se ha preocupado en expresar que quiere “mantener una coalición como un freno más grande para defender a los argentinos de cualquiera de estas dos alternativas que sea presidente”, es decir en pensar en algo que es básico en el liberalismo: limitar y controlar al poder, más si este amenaza con ser populista y autoritario. Es una lástima que algunos liberales de la región pasen de largo de esto. Que no adviertan del peligro que viene para las ideas liberales si no se critica, se marca distancia y se enfrenta a Milei en el mismo grado que a Massa. Lamentablemente, pase lo que pase, la erosión del liberalismo ya está en curso y aunque sean pocas las voces críticas no hay que dejar de señalar el peligro que significa Milei para las ideas, los valores y la democracia liberal.