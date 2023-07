En el programa digital Sálvese Quien Pueda, Renato Cisneros y Josefina Townsend entrevistaron a Rosa María Palacios quien señaló que “la élite peruana es muy inteligente, muy preparada para hacer dinero, estupendamente productiva, pero profundamente inculta, no leen un libro de Historia, no conocen la Constitución, no van a un museo, no leen una novela de ‘Renato Cisneros’, no saben nada de lo que pasa en este país, no se conectan con nada que sea arte, cultura, historia, humanidades (sic)”.

Lamentablemente, la doctora Rosa María recurre por lo menos a tres tipos de falacias al lanzarse con este asunto y sin que ninguno de sus entrevistadores le replique o pida algún punto de apoyo o sustento. Vamos a dejar fuera de comentario lo hilarante que resulta afirmar que si no se ha leído a Renato Cisneros se sería profundamente inculto o mejor dicho que hay que leerlo para que te consideren culto.

Dejando de lado ello, Rosa María Palacios comienza apelando a la falacia de la evidencia anecdótica cuando dice “al empresario peruano a quien conozco bien porque venimos de dónde venimos”. Podemos intuir que quizás trata de decir que viene junto con ellos de una élite, pero su falacia está cuando señala “a quien yo conozco bien”. La evidencia anecdótica no tiene nada de malo, pero se convierte fácilmente en algo falaz cuando se usa para generalizar. Y las otras dos falacias son la de afirmación gratuita o ipse dixit y la falacia de autoridad, ambas muy conectadas entre sí. Es decir consiste en afirmar algo sin mayor fundamento, pero que parece tenerlo si es dicho por alguien con autoridad.

Así la primera Encuesta Nacional de Lectura - ENL 2022 del INEI y del Ministerio de Cultura presentada en abril de este año contradice la afirmación de Rosa María Palacios cuando dijo que la “élite peruana es estupendamente productiva, pero profundamente inculta porque no leen nada”, ya que según el reporte de resultados los estratos socioeconómicos altos son los que más leyeron libros en los últimos 12 meses: el 68.2 % del estrato alto seguido del 58.7 % del estrato medio alto y del 53.1 % estrato medio. Mientras que los que menos leyeron fueron el estrato bajo (40.8 %) y rural (29.8 %).

Además de contradecir lo dicho por la influyente abogada y periodista, estos hallazgos nos alertan que en los sectores socioeconómicos bajos y rurales es donde deberíamos hacer mayores esfuerzos para aumentar la lectura. Es una primera encuesta que nos ayuda a acercarnos al comportamiento lector de la población residente en el Perú. Nos aporta muchos datos como por ejemplo que el principal tipo de publicación que más lee la población son los contenidos digitales (82.7 %). También que del total de libros que leyó la población alfabeta de 18 a 64 años de edad en los últimos 12 meses, el 94.3 % corresponde al área urbana, y el 5.7 % al área rural. Y que el promedio de libros que lee la población lectora de 18 a 64 años de edad fue de 4 libros a nivel nacional. Las falacias son razonamientos engañosos que pueden ser muy persuasivos más si vienen revestidos de aparente autoridad, y los influyentes las usan para reforzar sus mensajes sin proporcionar datos fiables o razones que las sustenten, por eso hay que exigirles sus fundamentos. La entrevista de Palacios con Cisneros y Townsend transcurrió desde un pedestal de la soberbia en el que mandaron a leer a “los incultos” que no leen lo que ellos leen y no deja de ser curioso que hayan afirmado gratuitamente que un sector no lee sin haberse tomado la modestia (no la molestia) de al menos leer o comentar lo que reporta la I Encuesta Nacional de Lectura sobre eso.