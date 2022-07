Es bastante grave que un equipo de prensa haya sido secuestrado, y que uno de los periodistas haya sido coaccionado a leer una rectificación de su trabajo en televisión. Un hecho así debería unirnos en defensa de la libertad de prensa, pero resulta espeluznante la respuesta de ciertos sectores negando que sea un secuestro, justificando la violencia, deslizando solapadamente que se lo merecían y apelando al argumento de que las rondas campesinas pueden hacerlo en base a su cultura y al derecho consuetudinario.

Es mentira que estas puedan detener a periodistas que están haciendo su trabajo y que no han tramitado un permiso. Ni siquiera la Policía puede. El artículo 149 de la Constitución Política señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales siempre que no violen derechos fundamentales. Ayer, en un comunicado, estas han señalado que dadas las diversas formas de administrar justicia, las rondas no cometen secuestro. Esto es equivocado porque la Constitución, las leyes y el Código Penal son aplicables para todos, por lo que las rondas no están exceptuadas de ello, y tampoco cuentan con ninguna inmunidad frente a delitos como secuestrar y coaccionar periodistas.

Finalmente, no nos olvidemos de un tema de fondo y es que este ataque a la libertad de prensa se suscita en conexión con el Gobierno. Que se trata de un periodista que ha presentado reportajes que involucran al presidente y su familia en casos de corrupción y que una vez secuestrado ha sido coaccionado a leer en televisión una rectificación y compromiso de no hacer daño al Gobierno central y a su familia. No podemos dejar de conectar esto con el Gobierno porque es claro el objetivo de amedrentar a la prensa y de impedir las investigaciones al presidente en estos territorios.