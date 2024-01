[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “La discusión sobre Gianotti y la igualdad de oportunidades”.

El actor Christopher Gianotti viene siendo duramente criticado en redes sociales porque afirmó en su videopodcast en Youtube que existe un falso y mediocre discurso sobre no tener las mismas oportunidades en el Perú.

Esto fue lo que dijo: “Este falso discurso mediocre de ‘Ay, no tenemos las mismas oportunidades’. ¿Tenemos? Eso es algo que tú te tienes que generar y eso es lo que la gente no entiende y durante tantos años nos han mentido, que nos han dividido diciendo ‘él tuvo distintas oportunidades que zutano, que mengano’. Y eso es mentira no existe eso, lo que existe es que tú te generas las oportunidades”.

La pieza da para una reflexión amplia y profunda sobre la economía, la política y la sociedad que en simple tienen que ver con la vida misma. Sin embargo, la izquierda ha salido a insultar al actor y de paso a atizar el mismo discurso de siempre de que hay que cambiar el modelo económico porque es el gran culpable de todo. Y la derecha también ha salido, pero a defenderlo de forma irracional y a toda costa sin tamizar lo que dijo, desacreditando cualquier crítica válida a lo que dijo el actor. Como es una marca registrada en el Perú, la diatriba y la intolerancia se imponen en lugar de aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre una idea por muy equivocada que esta sea o nos parezca.

Para ese propósito puede ser muy útil un espléndido libro del economista Carlos Parodi llamado Perú: 2011-2022: economía, política y sociedad (2022), a través del cual busca contar la historia económica, política y social de este reciente periodo, pero ampliando la mirada desde la economía a la política, al marco institucional y a los aspectos sociales que nos ayudan a comprender mejor el Perú, y estos planteamientos que tienen que ver con la economía y que generan polémica y discrepancias.

Una reflexión que se puede obtener a partir del libro es que el crecimiento eleva el ingreso, reduce la pobreza, pero el bienestar de los ciudadanos es más que eso, significa mejoras en salud, educación y seguridad ciudadana. Por ello, considero que Gianotti se equivoca, porque al país todavía le falta para generar mínimamente oportunidades para todos.

Es cierto que el modelo de libre mercado y de crecimiento económico ha reducido la pobreza, pero todavía faltan condiciones básicas de bienestar en salud, educación, infraestructura, seguridad, acceso a la justicia, y eso compete al Estado, y ya sabemos que por la corrupción e ineficiencia del gobierno los beneficios de un mayor crecimiento no llegan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que no se puede afirmar categóricamente —como hizo el actor— que es falso y mediocre reclamar que no tenemos las mismas oportunidades porque no es real y los datos demuestran que aún falta para que este país ofrezca igualdad de oportunidades. Eso no significa que el modelo económico esté mal, sino que hay que seguir trabajando y exigiendo para que sus beneficios lleguen a la mayor cantidad de peruanos.

Por otro lado, es bienvenido que se originen discusiones sobre cómo podemos elevar el bienestar de los peruanos y tener igualdad de oportunidades, pero ojalá ello pueda darse con las características propias de una sociedad tolerante, respetuosa y sin insultos, con información y con empatía. No podemos reducir la discusión a “aquí está el crecimiento” y “el pobre es pobre porque quiere”. El modelo de libre mercado es el que más reduce la pobreza, atrae la inversión privada, genera ingresos y empleo y eso se traduce en la calidad de vida de los ciudadanos, pero si entre el crecimiento y el bienestar se interpone la falta de voluntad política, la corrupción, la ineficiencia e incapacidad, la ausencia de reformas en salud y educación, y si además se afecta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, no será posible un país con igualdad de oportunidades que le gane a la pobreza y en el que cualquier peruano o peruana pueda liberar sus fuerzas creativas y productivas para crecer y desarrollarse.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO